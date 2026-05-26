Jennifer Lopez abandona el glamour y comparte fotos en familia y en bikini

La cantante Jennifer Lopez, con sus hijos mellizos y en bikini, compartió fotos en redes sociales del Día de los Caídos, en Estados Unidos, y confesó en recientes declaraciones que el divorcio fue una de las decisiones más duras pero necesarias de su vida.

Jennifer Lopez abandonó el glamour y su faceta como cantante para compartir con sus fans fotografías en familia, con sus hijos e imágenes que la muestran al natural y posando en un bikini.

La cantante de 56 años compartió fotos del Día de los Caídos, en Estados Unidos, en el que se honra a los miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron en combate. Además, deslumbró en bikini y apareció sonriente en una fotografía a la orilla de una piscina. En enero de 2025, solicitó el divorcio en agosto de 2024 tras dos años de matrimonio.

En recientes declaraciones, confesó que el divorcio fue una de las decisiones más duras pero necesarias de su vida, permitiéndole sentirse verdaderamente 'libre' por primera vez





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