Trump respalda la vuelta de Jensen Huang como CEO de Nvidia tras su renuncia, afirmando que es clave para la economía estadounidense y negando riesgos de seguridad.

El magnate tecnológico Jensen Huang ha recuperado su cargo como presidente y director ejecutivo (CEO) de la compañía Nvidia, además de reinstaurarse como miembro de la junta directiva. Esta reestructuración en la cúpula de la empresa se formalizó tras una votación unánime emitida por el consejo de administración, marcando un giro definitivo en la gobernanza del gigante de los semiconductores.

Voto unánime del consejo y nuevo liderazgo

El organismo rector de Nvidia aprobó de manera colectiva y sin disidencias la readmisión de Huang en sus funciones ejecutivas máximas. Este movimiento administrativo busca consolidar la dirección estratégica de la firma, alineando la toma de decisiones corporativas con la visión a largo plazo de su fundador y líder histórico. La unanimidad del voto refleja una convergencia total entre los accionistas y la gestión actual sobre la necesidad de estabilidad en la jerarquía de la empresa.

Also read El CEO de SEAT sobre el futuro de la marca y otras noticias del motor

El respaldo político de Donald Trump

Donald Trump, quien ocupa la presidencia de Estados Unidos, emitió un comunicado oficial donde avaló explícitamente la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Nvidia. A través de su plataforma digital Truth Social, el mandatario declaró que se trataba de la medida adecuada y apropiada, argumentando que la nación requiere la continuidad del liderazgo de Huang. Según su perspectiva, la permanencia de Huang es fundamental para garantizar el éxito corporativo y la prosperidad de la economía estadounidense en el sector tecnológico.

Desmintiendo riesgos de seguridad nacional

Ante las acusaciones recientes sobre supuestos vínculos con una presunta espía china, Trump estableció una línea clara de defensa institucional. El presidente aseguró que las autoridades de Estados Unidos no tienen motivos para creer que el retorno de Jensen Huang a la dirección de Nvidia represente alguna amenaza para la seguridad nacional. Este deslinde político busca neutralizar las preocupaciones de la industria y los inversores sobre posibles conflictos de interés o riesgos geopolíticos asociados a la gestión de la empresa de semiconductores.

Impacto tras la renuncia del 12 de noviembre

La readmisión de Huang responde a la volatilidad generada por su renuncia temporal al cargo, ocurrida únicamente el 12 de noviembre de ese mismo año. Aquel anuncio inicial provocó un desplome significativo en el valor de las acciones del gigante tecnológico, creando incertidumbre en los mercados globales. La recuperación del liderazgo original de Huang actúa como un mecanismo de estabilización, restableciendo la confianza de los mercados financieros y reafirmando la trayectoria de la compañía en la carrera global por la dominación de la inteligencia artificial.