Jesús Corona rompe una sequía de más de cinco años y anota el gol decisivo que da la primera victoria a la selección mexicana entrenada por Rafa Márquez ante Jamaica.

El delantero Jesús Corona, jugador activo del club Monterrey, fue el protagonista absoluto al marcar el gol que reavivó las esperanzas de la afición mexicana y aseguró el primer triunfo del equipo nacional bajo la dirección técnica de Rafa Márquez. Este evento histórico ocurrió durante el primer tiempo del partido de vuelta disputado en casa del delantero, frente a su propia gente en el estadio de Monterrey, donde el Tricolor se impuso ante Jamaica en el marco de los cuartos de final de la Nations League.

Fin de la sequía goleadora de Jesús Corona

La diana anotada por el conocido como Tecatito Corona significó el fin de una larga racha negativa para el delantero, quien llevaba más de cinco años sin poder registrar un tanto con la camiseta de la Selección Mexicana. Su último gol con el equipo nacional data específicamente del 8 de septiembre de 2021, fecha en la que marcó el único tanto en el empate a uno contra Panamá durante las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf. Este nuevo gol rompe esa racha de más de cinco años sin anotar para la camiseta tricolor.

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La confianza de Rafa Márquez y el momento de Monterrey

La inclusión de Jesús Corona en la lista de convocados representó una notable sorpresa, dado que el delantero había estado ausente de las convocatorias del equipo nacional por un periodo prolongado. Sin embargo, el excelente momento futbolístico que atraviesa actualmente con su club, el Monterrey, fue el factor determinante para que el seleccionador nacional, Rafa Márquez, confiara en sus capacidades y lo incluyera en el plantel para los encuentros decisivos ante Jamaica.

El estratega, conocido cariñosamente como el Káiser de Michoacán, encontró en la forma reciente del jugador la clave para revitalizar un equipo que había arrastrado una mala racha de resultados. Esta decisión técnica permitió que Corona, con la confianza depositada por el cuerpo técnico, pudiera materializar su potencial ofensivo en un escenario de alta presión como lo son los cuartos de final de un torneo continental.

Primer triunfo para la era de Rafa Márquez

El gol marcado ante Jamaica tiene una carga simbólica y estadística monumental, ya que convierte a Jesús Corona en el artífice del primer o único tanto en la primera victoria de la era inaugurada por Rafa Márquez. El seleccionador nacional había comenzado su mandato con un balance complicado que incluía dos empates y tres derrotas previas, situaciones que generaban incertidumbre sobre su gestión al frente del cuadro nacional.

Con esta victoria y el tanto de Corona, se cierra un ciclo de dificultades iniciales y se sientan las bases para una posible recuperación del equipo. El delantero de los Rayados se ha colocado así en el centro de la narrativa deportiva, siendo reconocido como el héroe que cambió el rumbo inmediato de la campaña bajo el mando de Márquez.

Impacto inmediato en la clasificación y moral del equipo

El resultado favorable ante Jamaica en la vuelta de los cuartos de final no solo otorga tres puntos valiosos, sino que restablece la moral de un grupo que necesitaba urgentemente un punto de inflexión. La combinación del gol de Corona y el triunfo final representa un alivio tangible para el cuerpo técnico y la directiva, quienes buscaban validar las nuevas propuestas tácticas y de selección de jugadores.

Ahora, la atención se dirige a mantener este impulso positivo y consolidar el trabajo iniciado con la victoria. La actuación de Jesús Corona demuestra que la integración de jugadores en buen momento local puede ser la llave para desbloquear el rendimiento internacional de la Selección Mexicana en competiciones de alto nivel como la Nations League.