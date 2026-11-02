Jesús de Miguel colapsa en el fútbol español: Impacto grave y suspensión del partido

Jesús de Miguel sufre un colapso grave tras una colisión con Jesús Owono durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra, lo que deriva en la suspensión del partido.

Un momento de extrema angustia sacudió al fútbol español durante el encuentro disputado entre el Club Deportivo Tenerife y el FC Andorra. La dramática secuencia se desarrolló en los minutos adicionales del tiempo añadido, cuando el delantero Jesús de Miguel intentó alcanzar un balón en profundidad. En ese instante, se encontró con el guardameta Jesús Owono, quien salió de su área para interceptar la jugada, provocando un violento impacto con la rodilla en el pecho del atacante.

Mecánica De La Colisión Y Colapso Del Jugador

El delantero cayó inconsciente inmediatamente sobre el terreno de juego tras la agresiva entrada. De manera inmediata, jugadores de ambos equipos, tanto del Tenerife como del FC Andorra, solicitaron la intervención urgente de los servicios médicos. El cuerpo sanitario ingresó en el campo para atender al futbolista con la máxima rapidez y profesionalidad, iniciando las maniobras de reanimación necesarias ante la gravedad aparente de la situación.

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Respuesta Del Club Y Estado De Salud Reportado

Tras varios minutos de incertidumbre y tensión en las gradas, Jesús de Miguel fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención especializada. Desafortunadamente, en el trayecto hacia la institución médica, el jugador sufrió un paro cardíaco, lo que elevó considerablemente el nivel de preocupación por su supervivencia. No obstante, el Club Deportivo Tenerife emitió un comunicado oficial informando sobre el estado actual de su futbolista, señalando que se encuentra con vida.

De acuerdo con los reportes de medios españoles, el atacante habría recuperado el pulso y respira por sí mismo, aunque permanece inconsciente y bajo estricta observación médica. Esta información oficial ha servido para calmar parcialmente la alarma inicial, aunque el pronóstico sigue siendo reservado mientras el jugador permanece en unidades de cuidados intensivos para monitorizar su recuperación neurológica y cardíaca.

Suspensión Del Encuentro Y Consecuencias Inmediatas

Ante lo sucedido y la profunda preocupación por la salud del jugador, la autoridades deportivas decidieron suspender el encuentro. El partido se encontraba empatado a dos goles, lo que añadía una capa adicional de complejidad y tristeza al desenlace de la jornada. La interrupción permitió que el equipo médico se enfocara exclusivamente en la estabilidad del futbolista sin la presión del reloj deportivo.

Además de la paralización del juego, el guardameta Jesús Owono fue expulsado del terreno de juego. La decisión arbitral refleja la gravedad del incidente y la violación de las normas de seguridad destinadas a proteger la integridad física de los atletas. Este hecho marca un momento crítico en la carrera del portero y genera un debate sobre los protocolos de seguridad en el área penal.

Impacto En El Fútbol Y Próximos Pasos

La incidentada actuación ha dejado una profunda huella en la comunidad deportiva, destacando la vulnerabilidad de los atletas profesionales. Los próximos días serán cruciales para determinar la evolución clínica de Jesús de Miguel y si podrá regresar a las canchas. Mientras tanto, la Federación Española de Fútbol y los clubes afectados evaluarán las circunstancias para evitar recurrencias en situaciones similares.