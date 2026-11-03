Jesús de Miguel en UCI tras paro cardiorrespiratorio en partido del Tenerife

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, fue trasladado a la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El club confirma su estado estable pero grave.

El Club Deportivo Tenerife tuvo que suspender un encuentro de la Segunda División de España contra el FC Andorra debido a una grave emergencia médica. La partida se detuvo en los minutos finales cuando el delantero Jesús de Miguel sufrió un fuerte choque con el portero rival, lo que provocó un paro cardiorrespiratorio inmediato. Este incidente crítico ha conmocionado al entorno del fútbol español al poner en riesgo la salud del jugador.

Estado crítico del delantero en la UCI

De acuerdo con los informes oficiales emitidos por el club, Jesús de Miguel está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La directiva del Tenerife ha detallado que el atacante de 30 años se encuentra en un estado estable dentro de la gravedad, lo que indica que, aunque su vida no corre peligro inmediato, su condición médica sigue siendo seria y requiere vigilancia constante.

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Comunicado oficial y supervisión médica

El comunicado oficial del club establece que los servicios médicos permanecen en el hospital para monitorear la evolución del paciente. El Tenerife indicó que informarán sobre cualquier novedad cuando los médicos tengan actualizaciones relevantes. Esta decisión busca mantener a la afición y a los medios informados sin generar especulaciones infundadas mientras el equipo médico evalúa la recuperación del futbolista.

Biografía y trayectoria profesional del jugador

Jesús de Miguel Alameda es un futbolista español nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Su carrera profesional comenzó en las categorías juveniles del Leganés, club que lo vendió en el 2016 al Lugo Fuenla. A lo largo de su trayectoria, jugó para el Inter de Madrid, el CF Fuenlabrada, Unión Adarve y Nalvalcarnero, además de sus pasos por Unionistas CF y Castellón antes de unirse al Tenerife.

Traslado al Tenerife y contexto del incidente

El delantero llegó al Club Deportivo Tenerife en 2025 a cambio de una cifra de 600 mil euros. El partido de este lunes contra el FC Andorra en la Segunda División de España fue el escenario del accidente. El fuerte impacto en el pecho durante la jugada desencadenó la emergencia médica que obligó a detener la competición y a trasladarlo urgentemente al centro de salud. Las autoridades deportivas observarán de cerca la recuperación del jugador.