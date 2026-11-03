Jesús de Miguel fallece a los 30 años por paro cardiorrespiratorio

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, murió tras un choque en el juego. El club confirmó su deceso y anuncia homenaje para el 7 de noviembre en el estadio Heliodoro.

El mundo del fútbol ha perdido a uno de sus talentos con la trágica muerte del delantero Jesús de Miguel Alameda a los 30 años. El jugador del Club Deportivo Tenerife falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el martes 3 de noviembre a las 08:00 horas, tras ser ingresado de emergencia la noche anterior.

El incidente ocurrió durante el partido disputado entre el Tenerife y el Andorra FC en el estadio Heliodoro Rodríguez López, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, España. Jesús de Miguel sufrió un fuerte impacto contra el arquero Jesús Owono cuando ambos disputaban el balón, lo que derivó en lesiones craneales y torácicas graves.

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Mecanismo de la lesiòn cardiorrespiratoria

La causa médica oficial de su deceso se atribuye a un paro cardiorrespiratorio acompañado de complicaciones neurológicas y un cuadro de arritmia provocado por el impacto en el tórax. Este fenómeno clínico se conoce como commotio cordis, una alteración del ritmo cardíaco que se desata por un golpe seco y directo en el centro del pecho.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), esta condición es una de las principales causas de muerte súbita en atletas jóvenes, aunque se considera poco frecuente. El impacto de la pierna del portero del FC Andorra, quien fue expulsado del partido, detonó una condición que puede afectar gravemente a cualquier persona, incluso a quienes tienen un corazón sano.

Reacciones institucionales y duelo oficial

El Club Deportivo Tenerife confirmó oficialmente la pérdida de Jesús de Miguel Alameda en sus canales corporativos. El club expresó un profundo dolor y afirmó que no existen palabras de consuelo suficientes para mitigar el sentimiento de tristeza. El equipo se mantiene junto a la desolada familia del futbolista y junto a todo el aficionado tinerfeño que llora este cruel desenlace.

La organización deportiva declaró seis días oficiales de luto tanto para la plantilla del equipo femenino como para las categorías de fútbol base. Asimismo, la familia de Jesús de Miguel solicitó respeto absoluto por su privacidad durante este momento de duelo intenso y profundo para toda la comunidad deportiva.

Homenaje solemne y despedida final

El club anunció que organizará un homenaje solemne en recuerdo del delantero fallecido el sábado 7 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Toda la afición blanquiazul podrá acudir a este acto público para despedirse de la mejor manera del jugador que brilló en las canchas canarias.

La primera plantilla del CD Tenerife, junto con el cuerpo técnico y la directiva del club, estarán presentes en el sepelio del cuerpo de Jesús de Miguel. Este acto funerario privado tendrá lugar en la localidad de Navahermosa, ubicada en la provincia de Toledo, asegurando el respeto a la voluntad familiar.