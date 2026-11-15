Jesús Gallardo autogol y Jamaïca vence a México en Nations League

Jamaica goleó a México 2-0 en Kingston con autogol de Jesús Gallardo y gol de Renaldo Cephas. La Selección Mexicana cae en cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026.

La Selección Mexicana enfrentó un inicio desastroso el sábado 14 de noviembre en Kingston, Jamaica, donde sufrió una dolorosa derrota por 2-0 ante la selección local en el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026. El choque, disputado en el Estadio Nacional de Kingston, dejó en evidencia problemas defensivos graves para el equipo nacional desde el silbido inicial.

Autogol de Gallardo rompe silencio inicial

El marcador se abrió tras un momento de confusión en la defensa mexicana, específicamente atribuido al defensa Jesús Gallardo, quien cometió un autogol que favoreció a Jamaica. Este error crítico sentó las bases de una noche complicada para los jugadores del Tala Rangel y generó una tensión inmediata en el vestuario y entre los fanáticos que siguieron el partido por internet y en directo.

Also read Jesús Lázaro recibe la máxima sanción por doce partidos por la agresión a Jesús de Miguel

Cephas marca en 30 segundos tras ventaja inicial

Incluso antes de que se asimilara el impacto del autogol, la velocidad de la respuesta local fue letal. Renaldo Cephas apareció en el marcador apenas 30 segundos después del arranque del encuentro, aprovechando una oportunidad temprana para colocar a Jamaica en la ventaja definitiva antes de que el reloj marcara el primer minuto completo de juego.

Táctica cuestionada en el medio campo mexicano

El estratega Rafa Márquez optó por una formación poco convencional, ubicando a Julián Quiñones detrás del delantero centro, una decisión que no convencería a todo el cuerpo técnico ni a jugadores clave. David Medrano, por ejemplo, mostró su desacuerdo con esta alineación táctica, lo que sugiere fracturas en la cohesión del equipo frente a la presión del rival caribeño.

Oportunidades perdidas de Santiago Giménez

Mientras la defensa mexicana luchaba por contener el avance, el delantero Santiago Giménez, conocido cariñosamente como Chaquito, tuvo una de las mejores oportunidades para revertir el resultado. Sin embargo, su intento fallido subrayó la dificultad de romper el bloque defensivo jamaicano, especialmente con el marcador en contra y el tiempo transcurriendo rápidamente.

Reacción de Quiñones ante la situación

La frustración se apoderó de la afición y posiblemente del plantel cuando Julián Quiñones reaccionó con enfurecimiento tras el autogol. Este incidente, captado por las cámaras, evidenció el alto nivel de estrés que vivía el equipo en el campo, con jugadores intentando mantener la compostura bajo la mirada atenta de la prensa internacional.

Impacto en la tabla general de la liga

Este resultado tiene implicaciones directas en la clasificación hacia las semifinales de la Nations League 2026. Por otro lado, en el contexto doméstico, la Liga BBVA MX continúa con su Apertura 2026, donde equipos como Rayados de Monterrey ya han disputado 16 partidos, dejando el panorama general de la competencia nacional en una situación de alta competitividad.