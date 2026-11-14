Jesús Owono recibe suspensión de 12 partidos por fatal falta en RFEF

El Comité de Disciplina de la RFEF suspende a Jesús Owono por 12 partidos tras la muerte de Jesús de Miguel. Análisis de la sanción.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado este viernes, 13 de noviembre de 2026, una sanción máxima contra el portero Jesús Owono. El jugador del FC Andorra cumplirá una suspensión de 12 partidos tras la trágica muerte del delantero Jesús de Miguel Alameda.

El Comité de Disciplina actuó de manera formal para abordar las consecuencias disciplinarias derivadas de la falta cometida durante el encuentro. La decisión responde a la gravedad extrema de la acción arbitral que desencadenó la fatalidad, estableciendo un precedente claro en la aplicación del reglamento.

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Mecanismo de sanción y gravedad del incidente

La suspensión de 12 partidos se basa en la tipificación de una infracción grave según el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF. El organismo rector considera que los hechos constituyen el grado máximo de penalización permitido por la normativa vigente.

El acta arbitral detalla que Owono fue expulsado inmediatamente al impactar bruscamente con la pierna en alto sobre un adversario. La descripción oficial señala el uso de una fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa, lo que define la naturaleza violenta de la jugada.

La evaluación técnica destaca la especial gravedad de la acción por su ejecución física. El impacto brusco y la fuerza desproporcionada son elementos clave que justifican la imposición de la pena más severa contra el futbolista del FC Andorra.

Posiciones y condolencias institucionales

En su documento oficial, la RFEF expresó su más profundo pesar por el doloroso fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. El comunicado trasladó las sinceras condolencias a la familia, amigos, compañeros y al CD Tenerife, club al que pertenecía la víctima.

El Comité reconoció la magnitud del dolor causado por la pérdida del delantero. Este reconocimiento institucional precede a la sanción deportiva, diferenciando el duelo humano de la aplicación estricta del reglamento disciplinario.

La posición oficial refleja un equilibrio entre el respeto a la víctima y la necesidad de aplicar normas estrictas a los jugadores. La RFEF asume su responsabilidad en la gestión de incidentes de alta complejidad emocional y legal.

Impacto deportivo y consecuencias futuras

Jesús Lázaro Ferrer Owono, identificado formalmente en la resolución, perderá la participación en los próximos doce partidos oficiales. Esta suspensión afecta directamente la disponibilidad del guardameta para el FC Andorra en las competencias siguientes.

La aplicación del artículo 102 establece un precedente de severidad en la disciplina del fútbol español. Las próximas decisiones del Comité se basarán en esta interpretación estricta de la fuerza excesiva en jugadas aéreas o de persecución.

El impacto en el FC Andorra incluye la ausencia de su portero titular en el corto plazo. La estructura deportiva debe adaptarse a esta limitación mientras se resuelven los trámites administrativos asociados a la suspensión.