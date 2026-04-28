Jesús Sesma aspira a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030

El diputado local del PVEM, Jesús Sesma, aceptó buscar la candidatura de su partido para la elección de la Jefatura de Gobierno en 2030, con el respaldo de Arturo Escobar y Vega, consejero nacional del partido. Este anuncio se da en un contexto de tensiones políticas y desafíos para el gobierno capitalino.

A cuatro años de la contienda electoral para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ), Jesús Sesma , ha manifestado su disposición a contender por la candidatura del partido para las elecciones de 2030.

Este anuncio se realizó durante el lanzamiento de la iniciativa Los Guardianes Verdes, un programa que busca fortalecer la presencia y el trabajo del partido en la capital del país. Arturo Escobar y Vega, consejero nacional del PVEM, respaldó públicamente la aspiración de Sesma, destacando su perfil como el más adecuado para representar al partido en la búsqueda de la Jefatura de Gobierno.

Escobar enfatizó la importancia de contar con figuras individuales que demuestren ambición y compromiso para liderar, y consideró que Jesús Sesma encarna esas cualidades. Subrayó que el Partido Verde ha encontrado en Sesma una figura con un profundo conocimiento de la Ciudad de México, sus problemáticas, sus desafíos y las aspiraciones de sus ciudadanos. El consejero nacional instó a Sesma a no dudar y a contar con el respaldo total del partido en su camino hacia la candidatura.

El evento, celebrado en el Jardín Pushkin en la colonia Roma, sirvió como plataforma para reafirmar el compromiso del PVEM con la Ciudad de México y su visión de un futuro más verde y sostenible. La declaración de apoyo a Sesma se produce en un contexto de tensiones políticas, incluyendo rumores de una posible ruptura con el partido Morena a nivel nacional y críticas a la falta de coordinación entre el Gobierno capitalino y el Congreso, donde Sesma preside la Mesa Directiva.

Jesús Sesma, por su parte, aceptó el desafío con entusiasmo, comprometiéndose a trabajar arduamente para cumplir con las expectativas del partido y de la ciudadanía. Durante el mismo evento, tomó protesta a un grupo de gestores que se encargarán de brindar apoyo y acompañamiento a los ciudadanos en la defensa de sus derechos e intereses ante las instituciones gubernamentales.

Sesma reafirmó su compromiso con la resolución de los problemas que aquejan a la Ciudad de México y su visión de un gobierno que responda a las necesidades de todos los habitantes. El diputado destacó la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de construir un diálogo constante entre el gobierno y la sociedad civil.

Además, expresó su confianza en que el Partido Verde logrará obtener la victoria en los comicios de 2030, consolidando su presencia en la política de la Ciudad de México. Su discurso estuvo marcado por un tono optimista y un llamado a la unidad y al trabajo en equipo. Sesma enfatizó que el Partido Verde ha demostrado su capacidad de crecimiento y su compromiso con el bienestar de la población, y que continuará trabajando en esa dirección.

La aceptación del reto por parte de Sesma representa un paso importante en la preparación del PVEM para las elecciones de 2030, y marca el inicio de una nueva etapa en la búsqueda de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El evento contó con la presencia de numerosos simpatizantes y militantes del partido, quienes expresaron su apoyo a la candidatura de Sesma y su confianza en que el Partido Verde logrará alcanzar sus objetivos.

El Partido Verde Ecologista de México ha demostrado en el pasado su capacidad para obtener un número significativo de votos en la Ciudad de México. En las elecciones de 2018, el PVEM obtuvo 206 mil 513 votos, lo que representó el 3.8 por ciento del total de los cinco millones 393 mil 551 sufragios registrados en la jornada electoral.

Este resultado evidencia el arraigo del partido en la capital del país y su potencial para crecer y consolidar su presencia en el escenario político. La estrategia del PVEM para las elecciones de 2030 se centrará en fortalecer su vínculo con la ciudadanía, promover sus propuestas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, y presentar a Jesús Sesma como un candidato capaz de representar los intereses de todos los habitantes de la Ciudad de México.

El partido se propone aprovechar el descontento de algunos sectores de la población con la gestión actual del Gobierno capitalino y ofrecer una alternativa viable y atractiva. Además, el PVEM buscará capitalizar las tensiones políticas existentes y presentarse como una fuerza política independiente y comprometida con la defensa de los valores democráticos.

La campaña de Sesma se enfocará en temas como la movilidad urbana, la calidad del aire, la gestión de los residuos, la seguridad pública y el acceso a la vivienda. El Partido Verde se propone construir una plataforma electoral que responda a las necesidades y aspiraciones de la población, y que ofrezca soluciones concretas a los problemas que aquejan a la Ciudad de México.

La elección de Jesús Sesma como aspirante a la Jefatura de Gobierno representa una apuesta estratégica del PVEM para fortalecer su posición en la política de la Ciudad de México y alcanzar sus objetivos electorales





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