Jhon Arias lidera la victoria de Colombia en el amistoso previo al Mundial

El delantero colombiano anotó dos goles y consolidó el buen momento de la selección antes del torneo mundialista que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección colombia na mostró un dominio claro en el duelo amistoso disputado en territorio norteamericano, donde el delantero Jhon Arias se convirtió en la figura indiscutible al marcar los dos tantos que sellaron la victoria por 2-0.

Desde los minutos iniciales el equipo dirigido por Néstar Lorenzo tomó los mandos del juego, imponiendo un ritmo ofensivo que obligó al rival a adoptar una postura defensiva sin posibilidades reales de contraataque. El primer gol llegó antes del descanso, fruto de una jugada bien estructurada que permitió a Arias recibir el balón dentro del área y definir con precisión.

El segundo tanto, anotado en la segunda mitad, reforzó la superioridad de la escuadra cafetera y confirmó la eficacia del ataque liderado por el jugador de Fluminense, quien se convirtió en el máximo goleador del encuentro. En la segunda mitad el equipo colombiano mantuvo la solidez defensiva, con Camilo Vargas realizando actuaciones seguras entre los postes y una línea defensiva que limitó las opciones del adversario.

A pesar de los intentos de la selección contraria por abrir el marcador, la falta de alternativas y la presión constante de los centrocampistas colombianos impidieron crear situaciones de peligro. La estrategia de Lorenzo incluyó una gestión cuidadosa de las cargas físicas, otorgando minutos a jugadores como Richard Ríos, Cucho Hernández y Santiago Arias, con el objetivo de mantener a todo el plantel en óptimas condiciones de cara al próximo Mundial.

Esta rotación permitió evaluar el estado de forma de varios integrantes del elenco y asegurar que la plantilla esté preparada para los rigores del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Con figuras de renombre como James Rodríguez, Luis Díaz y el propio Jhon Arias mostrando un nivel alto, la Selección Colombia busca trasladar este buen momento a la fase definitiva del Mundial y consolidarse como una de las protagonistas del certamen.

El cuerpo técnico ha enfatizado la importancia de mantener la consistencia táctica y seguir trabajando en los detalles que pueden marcar la diferencia en los partidos de alta exigencia. El empate amistoso escapó sin sobresaltos, pero sirvió para afianzar la confianza del grupo y para que el entrenador afine la combinación de talentos que podrían llevar al equipo a superar sus objetivos históricos en la próxima edición del evento internacional





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