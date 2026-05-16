Jhonatan Narváez iguala a Richard Carapaz y gana su cuarta etapa consecutiva en el Giro d'Italia

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez ha ganado su cuarta etapa consecutiva en el Giro d'Italia, igualando la marca de su compatriota Richard Carapaz. Cuatro días después de su victoria en Cosenza, Narváez ha vuelto a imponerse en solitario en la octava etapa, en Fermo, tras atacar a 10 km de la llegada y superar por una treintena de segundos a su perseguidor, el noruego Andreas Leknessund. Junto a él, su compañero de equipo danés Mikkel Bjerg ha completado el podio. La mala fortuna ha sonreído con la formación, con la salida del portugués Joao Almeida y una caída multitudinaria que ha llevado a casa a Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates. Desde entonces, el equipo UAE ha vivido un sueño, con las victorias de Narváez y Igor Arrieta. Narváez ha destacado la actuación de su compañero Berg, que ha trabajado todo el día para que triunfase en la meta. El domingo se disputará la novena etapa, de 184 km entre Cervia y final en alto, en Corno alle Scalle, con 10,8 km de subida y especialmente duros los últimos tres kilómetros. El líder en la clasificación, Afonso Eulálio, mantiene la maglia rosa con 3:15 de ventaja sobre Jonas Vingegaard.

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez ha ganado su cuarta etapa consecutiva en el Giro d'Italia, igualando la marca de su compatriota Richard Carapaz . Cuatro días después de su victoria en Cosenza, Narváez ha vuelto a imponerse en solitario en la octava etapa , en Fermo , tras atacar a 10 km de la llegada y superar por una treintena de segundos a su perseguidor, el noruego Andreas Leknessund .

Junto a él, su compañero de equipo danés Mikkel Bjerg ha completado el podio. La mala fortuna ha sonreído con la formación, con la salida del portugués Joao Almeida y una caída multitudinaria que ha llevado a casa a Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates. Desde entonces, el equipo UAE ha vivido un sueño, con las victorias de Narváez y Igor Arrieta.

Narváez ha destacado la actuación de su compañero Berg, que ha trabajado todo el día para que triunfase en la meta. El domingo se disputará la novena etapa, de 184 km entre Cervia y final en alto, en Corno alle Scalle, con 10,8 km de subida y especialmente duros los últimos tres kilómetros. El líder en la clasificación, Afonso Eulálio, mantiene la maglia rosa con 3:15 de ventaja sobre Jonas Vingegaard





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