El gobernador Manolo Jiménez Salinas detalló en su Tercer Informe los logros en seguridad, con 12 mil millones invertidos, y la llegada de 190 mil millones en inversiones extranjeras durante sus tres años de gestión.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entregó este martes el Tercer Informe de Gobierno ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, marcando la mitad de su administración con un balance centrado en la estabilidad económica y la seguridad pública. El mandatario estatal subrayó que la capacidad para construir acuerdos entre los distintos órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil ha sido la pieza clave para enfrentar la polarización política nacional y la incertidumbre económica internacional. Frente a las diputadas y los diputados presentes, Jiménez Salinas afirmó que Coahuila prioriza el avance por encima de las diferencias partidistas, posicionando a la entidad como un modelo de gobernabilidad y consenso.

Coahuila se consolida como el estado más seguro del país

La seguridad pública fue presentada como la principal apuesta y resultado tangible de los primeros tres años de gestión, con una inversión histórica de 12 mil millones de pesos destinados al fortalecimiento de la infraestructura de protección. Estos recursos financieros se han traducido en la construcción de 18 cuarteles nuevos, cinco arcos de seguridad carreteros estratégicos, la instalación de más de mil cámaras de vigilancia y la entrega de 568 patrullas, unidades tácticas y vehículos blindados para las fuerzas de seguridad. Como consecuencia directa de estas medidas integrales, Coahuila logró un hito histórico al posicionarse, por primera vez según la medición del INEGI, como el estado más seguro de México, además de albergar tres de las diez ciudades más seguras del país.

Also read Detienen a 14 personas en operativo de seguridad en Acuña, Coahuila

Inversión extranjera impulsa la economía y genera empleo

En materia de desarrollo económico, la administración de Manolo Jiménez Salinas reportó la concreción de 222 inversiones provenientes de 19 países, con un monto total de 190 mil millones de pesos que han generado 86 mil nuevos empleos formales. Esta cifra es particularmente relevante en un contexto de incertidumbre comercial y arancelaria que afecta a México, demostrando la resiliencia de una entidad cuya vocación industrial y ubicación geográfica mantienen una estrecha relación económica con Estados Unidos. Coahuila reafirma su estatus como referente nacional en la producción automotriz, autopartes y carros de ferrocarril, además de destacar en sectores específicos como la producción de plata refinada y leche.

Mega obras y mejora de servicios públicos municipales

Uno de los anuncios más relevantes durante la presentación del informe fue el lanzamiento de Mega Obras Coahuila 2029, un proyecto que contempla una inversión superior a los 14 mil millones de pesos para la ejecución de siete obras prioritarias de infraestructura. Esta nueva cifra se suma a los cerca de seis mil millones de pesos que, de acuerdo con el mandatario, ya se habían invertido durante los primeros tres años en grandes proyectos en las cinco regiones del estado. Asimismo, se destacó una inversión de tres mil millones de pesos, en coordinación con los gobiernos municipales, para mejorar los servicios públicos en los 38 municipios coahuilenses, buscando acompañar el crecimiento económico y poblacional de la entidad.

Impacto social en educación, salud y regularización

El desarrollo social mostró un alcance masivo, con más de 500 mil familias beneficiadas mediante 50 programas gubernamentales, mientras que nueve mil familias obtuvieron certeza jurídica sobre su patrimonio a través de programas de escrituración. En el sector educativo, se entregaron útiles escolares gratuitos a 500 mil estudiantes y uniformes con zapatos a 91 mil alumnos, además de iniciarse un programa para construir 100 techumbres escolares y 16 nuevas preparatorias. Paralelamente, a través de Inspira Coahuila, más de 364 mil estudiantes participan en el programa de enseñanza del inglés Level Up, complementado con estrategias de liderazgo, becas y atención socioemocional para garantizar el bienestar integral de la juventud coahuilense.

Perspectivas para la segunda mitad del sexenio

Los temas centrales para la segunda mitad del sexenio se enfocan en mantener la competitividad de la entidad, fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y garantizar que el crecimiento industrial se traduzca en mejores oportunidades para la población. Manolo Jiménez Salinas recordó que Coahuila no es lugar para la polarización, reafirmando que la prioridad es el avance constante y la construcción de consensos que trasciendan los colores partidistas. La gestión busca continuar con la estabilidad y certidumbre que han sido determinantes para las decisiones de inversión, asegurando que los resultados obtenidos en seguridad y economía sirvan como base para seguir mejorando la calidad de vida de las familias coahuilenses.