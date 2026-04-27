El delantero del Atlético de San Luis, Joao Pedro, se coronó como el líder de goleo del Clausura 2026 con 14 goles, consolidando su segundo título consecutivo en la Liga MX. Aunque su equipo no logró clasificar a la Liguilla, su rendimiento individual lo posiciona como una de las figuras más destacadas del fútbol mexicano.

Joao Pedro volvió a demostrar su calidad en la Liga MX al consagrarse como el máximo goleador del Clausura 2026 . El delantero del Atlético de San Luis culminó la fase regular con 14 anotaciones, consolidando así su segundo título consecutivo como artillero del torneo.

Aunque su equipo no logró clasificar a la Liguilla, el brasileño naturalizado italiano dejó una huella imborrable en la competencia. En la última jornada, Joao Pedro aseguró el liderato con un gol de penal en la derrota 2-1 ante FC Juárez, superando a Armando "Hormiga" González de Chivas, quien terminó con 12 goles. La batalla por el título de goleo fue uno de los temas más emocionantes del cierre del torneo, con ambos jugadores intercambiando la cima en varias ocasiones.

Otros nombres como Diber Cambindo, Robert Morales, Juan Brunetta, Kevin Castañeda y Juninho Vieira también destacaron, pero no alcanzaron el ritmo de Joao Pedro. Este logro adquiere mayor relevancia al considerar que el delantero ya había compartido el título de goleo en el Apertura 2025 con 12 tantos. En total, sumó 26 goles en ambos torneos, consolidándose como uno de los delanteros más letales de la Liga MX.

Su rendimiento individual contrastó con el desempeño colectivo del Atlético de San Luis, que finalizó en la parte baja de la tabla con solo 18 puntos, lejos de la zona de clasificación. A pesar de la derrota ante Juárez, donde Ettson Ayón marcó dos goles, Joao Pedro dejó su marca con un tanto desde los once pasos.

Su constancia y efectividad lo posicionan como una de las figuras más destacadas del fútbol mexicano, atrayendo la atención de equipos en el próximo mercado de fichajes. Con este nuevo título, Joao Pedro reafirma su status como uno de los jugadores más determinantes de la Liga MX y un referente en la delantera del fútbol local.

Su capacidad para mantener un alto nivel de rendimiento, incluso en un equipo con dificultades, lo convierte en un jugador clave para cualquier proyecto deportivo. La temporada 2026-2027 promete ser emocionante para el delantero, que buscará continuar su racha goleadora y llevar a su equipo a mayores logros





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