Joaquín El Chapo Guzmán solicita desde prisión en EE. UU. su extradición a México y visitas familiares

Joaquín Guzmán Loera envía una nueva carta a la corte de Nueva York solicitando beneficios carcelarios y su retorno a territorio mexicano, mientras el gobierno de México atiende otras crisis de seguridad y derechos humanos.

El reconocido narcotraficante Joaquín ' El Chapo ' Guzmán, quien actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en el estado de Colorado, Estados Unidos, ha enviado una nueva comunicación formal a la corte federal de Nueva York.

En este documento, escrito de su puño y letra, Guzmán Loera solicita de manera directa al juez Brian Cogan que se le permita recibir visitas familiares, al mismo tiempo que reitera su petición de ser extraditado de regreso a México para terminar de purgar su condena. Esta acción legal, que ha captado la atención internacional, se suma a una serie de intentos previos realizados por el exlíder del Cártel de Sinaloa para buscar una revisión de su proceso judicial y mejorar las condiciones precarias en las que asegura vivir dentro del sistema penitenciario estadounidense. En su misiva, la cual fue publicada recientemente por la corte, el sentenciado describe su petición como una reclamación cortés y argumenta que ha sido víctima de malos tratos sistemáticos, aislamiento prolongado y una alimentación deficiente. Además de las visitas familiares y la extradición, 'El Chapo' insiste nuevamente en la necesidad de que se realice una repetición de su juicio original, argumentando que esto le brindaría la oportunidad de demostrar su inocencia y recuperar su libertad. Cabe recordar que el juez Brian Cogan, encargado del caso, ha desestimado en múltiples ocasiones estas solicitudes, manteniendo firme la sentencia de cadena perpetua que se le impuso tras un mediático proceso judicial que marcó un precedente en la lucha contra el narcotráfico a nivel global. Este suceso ocurre en un contexto de alta sensibilidad en México, donde otros temas de seguridad nacional acaparan la agenda pública. Mientras la noticia del Chapo circula, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que responder a diversos retos, como los recientes actos de violencia en Teotihuacán y el hallazgo de restos óseos en las zonas de Tláhuac y Chalco, situaciones que han movilizado a colectivos de búsqueda y han exigido una respuesta contundente de las autoridades. El caso del capo es un recordatorio constante de la compleja relación bilateral en materia de justicia y seguridad, donde las peticiones de los reclusos se entrelazan con las políticas de derechos humanos, la autonomía de las instituciones electorales y la creciente presión social por encontrar respuestas ante las crisis de desapariciones y violencia que afectan al país





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