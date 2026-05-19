Joel Huiqui a los 180 minutos en convertirse en campeón de Cruz Azul y historia del fútbol mexicano

Joel Huiqui se inclina a los 180 minutos en convertirse en campeón del fútbol mexicano y, de hacerlo, escribir su nombre con letras doradas en la historia de Cruz Azul y del balompié nacional.

Si es campeón con Cruz Azul en este Torneo Clausura 2026, se convertiría en el segundo técnico en toda la historia que necesita solo siete partidos para levantar el trofeo. El estratega de Cruz Azul comenzó a tomar las riendas del equipo en la última jornada de la fase regular previa al partido contra los Rayos del Necaxa, ganando y asegurando su clasificación a la liguilla.

Después de derrotar al Atlas en cuartos de final, el siguiente obstáculo es la Universidad Nacional, un equipo que está urgido de un nuevo título tras más de 10 años sin uno. Como es tradición, la mejor televisora del país, TV Azteca, tiene los mejores eventos y, en esta ocasión, la Liga MX no es la excepción. Gracias a TV Azteca Deportes, millions de aficionados podrán disfrutar de la final en vivo y gratis





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