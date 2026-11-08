Joel Huiqui enfoca al Cruz Azul en el bicampeonato ante Chivas

Joel Huiqui confirma la importancia de la victoria ante Chivas para asegurar el liderato de la fase regular y la ventaja de localía en la Liguilla del Cruz Azul.

Joel Huiqui se dirigió a los medios de comunicación para abordar el camino hacia un posible bicampeonato tras alcanzar la primera posición de la clasificación general. El director técnico del Cruz Azul destacó que el objetivo inmediato se centra en la jornada 17, donde el equipo enfrentará a Chivas en el estadio de Guadalajara. Esta confrontación es decisiva para consolidar la ventaja deportiva que otorga el primer lugar en la fase regular del torneo actual.

Enfoque en el partido inmediato

Huiqui explicó que la filosofía del equipo se basa en una gestión paciente y constante del rendimiento deportivo día a día. Subrayó que cada encuentro requiere un nivel de atención y dedicación superior, especialmente cuando se busca equilibrar la eficacia ofensiva con la solidez defensiva. A pesar de liderar la tabla, el entrenador recordó que aún permanece un partido oficial por disputarse antes de que concluya la etapa de liga regular.

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La ventaja del primer lugar en la clasificación

Asumir el liderato del torneo se presenta como un desafío crucial para el plantel azulgrana debido a los beneficios inherentes a esa posición. La principal ventaja competitiva reside en la posibilidad de recibir a los rivales en condición de local durante los partidos de eliminación directa. Esta prerrogativa geográfica y logística es considerada un factor determinante para el éxito en la fase eliminatoria y para la consecución del título.

Objetivo del bicampeonato consecutivo

El cuerpo técnico ha reafirmado públicamente que no debe perderse de vista la aspiración de defender el título conquistado en la temporada anterior. La meta del Cruz Azul sigue siendo clara y ambiciosa: lograr un bicampeonato que valide la consistencia mostrada a lo largo del campeonato. Esta mentalidad competitiva impulsa al conjunto a mantener el alto nivel de exigencia necesario para superar a todos los competidores restantes.

Desafío final en Guadalajara ante Chivas

El cierre del torneo de la fase regular se llevará a cabo con un viaje a la ciudad de Guadalajara para enfrentar al Club Deportivo Guadalajara. Este último encuentro de la fase regular será fundamental para definir los primeros puestos de la clasificación final. El Cruz Azul debe obtener una buena actuación para asegurar su posicionamiento y maximizar sus oportunidades antes de iniciar la disputada etapa de playoffs.