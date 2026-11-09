Johan Rojas regresa a Rayados: Situación con el Vasco da Gama y futuro en Clausura 2027

El mediocampista colombiano Johan Rojas retorna al Club de Fútbol Monterrey tras no ejecutarse la opción de compra en el Vasco da Gama, lo que pone su continuidad bajo evaluación para el Clausura 2027.

El Club de Fútbol Monterrey se prepara para recibir de nuevo al mediocampista colombiano Johan Rojas. El futbolista debe presentarse con Rayados de Monterrey tras la decisión del club brasileño Vasco da Gama de no ejecutar la opción de compra incluida en su préstamo. Este movimiento anticipa el fin de su etapa en Brasil y sitúa a la directiva y al cuerpo técnico frente a la necesidad de definir su futuro deportivo.

Retorno anticipado por Matías Almeyda

Johan Rojas volverá a estar bajo la evaluación inmediata de la estructura del club regiomontano. Se reportó que el entrenador Matías Almeyda solicitó adelantar su regreso, considerando al jugador como una alternativa para reforzar las opciones ofensivas del plantel. La cesión finalizará antes de lo previsto originalmente, lo que obliga al jugador a reportarse oficialmente para cerrar su estatus contractual.

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El cuerpo técnico y la directiva evaluarán su situación para decidir si puede integrarse al proyecto actual o si buscan otro destino para el mediapunta. No se garantiza que Rojas tenga asegurado un lugar en la plantilla definitiva. Su continuidad depende exclusivamente de su rendimiento en las pruebas y de las necesidades tácticas detectadas por el cuerpo técnico para el próximo torneo.

Historial deportivo en la Liga BBVA MX

El colombiano de 24 años ya conoce la dinámica de la primera división mexicana, donde ha militado con dos equipos diferentes. Sus estadísticas previas con Rayados incluyen 22 partidos disputados, de los cuales jugó cuatro como titular. Durante esa etapa acumuló tres goles y una asistencia oficial.

Anteriormente, Rojas también tuvo participación con el Club Necaxa. En esas apariciones registró un total de 31 partidos, con 16 como titular. En ese club registró dos goles y dos asistencias. Estos datos servirán como referencia para medir su rendimiento y adaptación en el próximo ciclo competitivo que comienza para el club.

Implicaciones para el Clausura 2027

El regreso de Johan Rojas abre una posibilidad concreta para reforzar el plantel de Rayados de Monterrey. Sin embargo, la decisión definitiva sobre su permanencia sigue pendiente de una evaluación final. El futbolista deberá convencer al cuerpo técnico de su utilidad dentro de los esquemas propuestos por Matías Almeyda.

El contexto del mercado de pases incluye otros movimientos relevantes en la liga. Rayados ha firmado a un streamer y hay movimientos que empiezan a marcar el rumbo del equipo de cara al Clausura 2027. La situación de Rojas se suma a estas novedades para conformar la plantilla definitiva del próximo torneo. La prensa especializada vigilará los anuncios oficiales sobre su integración o posible traspaso.