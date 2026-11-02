John Daly II aspira a Majors en su debut profesional tras corte en México Open

John Daly II, hijo de la leyenda del golf, habla de sus sueños de Majors y su camino profesional tras pasar el corte en el VidantaWorld México Open con cinco golpes bajo par.

John Daly II, hijo del célebre golfista estadounidense John Daly, está presente en el VidantaWorld México Open durante el final de su primer año como profesional. El jugador del equipo masculino de golf de la Universidad de Arkansas ha expresado sus aspiraciones de ganar los Majors que faltan a su padre sin sentir presión por las expectativas asociadas a su apellido.

Sueño de Majors sin presión familiar

Daly II habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes sobre sus metas en este deporte, destacando que no se siente abrumado por la fama de su progenitor. Su padre es conocido por romper el estilo tradicional del golf con su actitud rebelde, pantalones estridentes y un estilo de vida descontrolado que incluía fumar y beber alcohol. Sin embargo, su juego fue excepcional, promediando trescientas yardas por tiro con el driver y ganando el PGA Championship en mil novecientos noventa y uno y el Open Championship en mil novecientos noventa y cinco en St. Andrews.

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El joven golfista confesó su deseo de ganar el Gran Slam junto a su padre. Él ya tiene el PGA y el Open, mientras que a John Daly II le gustaría ganar el Masters y el US Open, aunque reconoce que es mucho pedir en esta etapa de su vida. En diciembre de dos mil veintiuno, padre e hijo ganaron juntos el PNC Championship al vencer a Tiger Woods y a su hijo Charlie por dos golpes, un logro que demuestra su conexión competitiva y familiar.

Desarrollo profesional y influencia paterna

Actualmente, Daly II ha superado la primera etapa del Q-School del PGA Tour y busca consolidarse en el Korn Ferry Tour para dar el salto al máximo circuito. Espera obtener el estatus completo del PGA Tour en la segunda etapa, confiado en que algo especial pueda ocurrir. En la década de los noventa, su padre popularizó la frase Agarra el palo y dale con todo, refiriéndose a su swing agresivo y su filosofía de vida despreocupada.

John Daly II es físicamente idéntico a su padre, pero tiene una personalidad más sobria. En la entrevista, compartió que su progenitor le ha enseñado todo lo relacionado con el juego en el green y el buen control de manos. Aunque no cree ser tan agresivo como él, está acercándose poco a poco a ese estilo. Su padre nunca dejó de jugar, por lo que su influencia es constante en su formación técnica y mental.

Rendimiento en México y corte del torneo

Daly II pasó el corte en el México Open, su primer torneo oficial en territorio mexicano, finalizando su segunda ronda con cinco golpes bajo el par. Logró seis birdies y dos águilas durante su participación, demostrando un juego sólido y prometedor en el campo. Por el recuerdo de su padre y la expectativa puesta en él, ha sido acompañado por varios aficionados en cada bandera del recorrido en Vidanta.

Cuando se le cuestionó sobre el involucramiento de su padre en su juego actual, reveló que le deja hacer sus cosas. Si le pregunta, su padre le ayuda con cosas simples. Aunque tiene un buen entrenador en Arkansas que lo asiste, reconoce que su papá siempre está ahí para ayudarlo si lo necesita, manteniendo un equilibrio entre su autonomía y el consejo familiar.

Alvarito Ortiz destaca en el circuito mexicano

Álvaro Ortiz fue el único jugador mexicano que pasó el corte en la quinta edición del VidantaWorld México Open en Puerto Vallarta-Nuevo Nayarit. A pesar de que su desempeño fue de más a menos, concluyó emocionado por tener el PGA Tour en el país por semanas consecutivas. En su última ronda, Ortiz pegó sesenta y nueve golpes para una ronda de menos dos, con un acumulado de once golpes bajo par.

Sus primeros nueve hoyos fueron muy buenos, con dos birdies y un águila en el hoyo ocho. Sin embargo, en la vuelta trasera todo se complicó. En el par cuatro del hoyo catorce, se fue al agua y terminó pegándole ocho veces a la bola. Aun así, logró recuperarse mentalmente y cerró con cuatro pares en sus últimas banderas. Ortiz declaró que se siente aguiado por el numerote en el hoyo catorce, pero contento con su golf general.

Mantenimiento mental y futuro en el PGA Tour

Ortiz expresó que se fue contento y agradecido por el apoyo recibido. Se mantuvo tranquilo, humilde y paciente, jugando bien los hoyos más difíciles. Considera que es una lástima que un par de hoyos le sacaran la oportunidad de un gran resultado, pero está satisfecho con su actuación. Su presencia garantizada en el PGA Tour para la próxima temporada es un punto clave.

Con su estatus confirmado para la temporada que viene, Ortiz asegura que jugar en Vidanta y la próxima semana en Los Cabos, en el campo diseñado por Tiger Woods, le ayudará para medirse con los mejores del mundo. Esta experiencia en territorio mexicano es crucial para su desarrollo profesional y confianza como competidor de élite en el circuito internacional.