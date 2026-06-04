John Travolta: de 'Carrie' a su debut como director con 'Ven a volar conmigo'

Un repaso por la carrera de John Travolta, desde sus inicios en los años 70 hasta su debut como director en Cannes con la emotiva 'Ven a volar conmigo', basada en su propia vida y pasión por la aviación.

Fue en 1976 cuando un joven John Travolta irrumpió en la gran pantalla con Carrie, un clásico del terror dirigido por Brian De Palma. Su actuación junto a Sissy Spacek marcó el inicio de una carrera meteórica.

Dos años después, su papel en Vaselina (1978) junto a Olivia Newton-John lo consagró como ícono pop, y su nominación al Oscar por Fiebre de sábado por la noche (1977) confirmó su talento dramático. Los años 80 trajeron nuevos desafíos con Un cowboy de la ciudad (1980) y el thriller Estallido (1981), ambos bajo la dirección de realizadores de renombre.

A principios de los 90, mientras formaba una familia con Kelly Preston -a quien conoció en el set de La fiebre vuelve (1989)-, Travolta mantenía su estatus de estrella con secuelas de Mira quién habla. Sin embargo, fue a mediados de esa década cuando Quentin Tarantino le ofreció un resurgimiento artístico al elegirlo para Tiempos Violentos (1994), película que ganó la Palma de Oro en Cannes y le valió una segunda nominación al Oscar.

Recientemente, en la edición 79 del Festival de Cannes, Travolta recibió una Palma de Oro Honorífica durante la premiere mundial de su ópera prima como director, Ven a volar conmigo. Este filme, que se estrenó en Apple TV+ con una duración de solo 61 minutos, es un viaje nostálgico a los años 60, evocando la estética de Vaselina.

Basado en un libro del propio actor publicado en 1997, la historia sigue a un niño de 8 años apasionado por los aviones que viaja con su madre de Nueva York a Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo de 1963, mientras ella busca una audición en Hollywood. La cinta es un emotivo homenaje a la aviación, hobby que Travolta ha cultivado paralelamente a su carrera actoral.

Su hija Ella Bleu interpreta a la azafata Doris, y sus hermanas Ellen y Ann también aparecen en la travesía. La película no solo es un reflejo de la vida personal de Travolta, sino también un testimonio de su versatilidad como artista. A lo largo de cinco décadas, ha sabido reinventarse, desde sus inicios en la televisión hasta convertirse en un ícono del cine mundial.

Su paso por el Festival de Cannes no solo celebró su trayectoria, sino que también abrió un nuevo capítulo en su carrera: la dirección. Ven a volar conmigo es una muestra de que, incluso después de tantos años, Travolta sigue buscando nuevas formas de expresar su creatividad. La crítica ha recibido el filme con curiosidad, destacando su tono íntimo y la belleza de sus imágenes aéreas.

Con este proyecto, Travolta demuestra que el cielo no es el límite, sino el punto de partida para nuevas historias. Desde sus primeros pasos en el cine, Travolta ha sido un pionero. Su habilidad para combinar el drama con la comedia lo convirtió en un actor versátil. En los años 90, tras el éxito de Tiempos Violentos, protagonizó cintas como Get Shorty (1995) y Broken Arrow (1996), que consolidaron su regreso.

Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la aviación. Travolta posee varios aviones y ha volado como piloto privado durante décadas. Esta pasión se refleja en Ven a volar conmigo, donde cada escena aérea está filmada con un cuidado meticuloso. La banda sonora, compuesta por canciones de la época, sumerge al espectador en la atmósfera de los años 60.

La actuación de Ella Bleu es conmovedora, y las actuaciones secundarias de las hermanas de Travolta aportan autenticidad. El filme, aunque breve, logra transmitir la emoción de un viaje que cambió la vida del joven Travolta. El estreno en Cannes fue un evento emotivo. Travolta, visiblemente emocionado, agradeció al festival y al público por el apoyo.

La Palma de Oro Honorífica reconoce su contribución al cine, pero Ven a volar conmigo es su legado personal. La película ya está disponible en Apple TV+ y ha generado comentarios positivos entre los seguidores del actor. Con este debut como director, John Travolta no solo rinde homenaje a su infancia, sino que también inspira a quienes sueñan con volar alto, tanto en el cielo como en la pantalla.

Sin duda, este es un nuevo comienzo para una leyenda del cine





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