Johnny Depp lidera taquilla con 'Ebenezer' y regresa al primer puesto

Johnny Depp recupera la cima de la taquilla estadounidense con su nuevo filme navideño. El actor demuestra su poder comercial tras ocho años de ausencia en esta posición clave del mercado.

Johnny Depp ha recuperado el dominio absoluto de la taquilla norteamericana, liderando el ranking de la región por primera vez en ocho años gracias a su actuación en el filme navideño Ebenezer: Los fantasmas de la Navidad. Esta posición histórica marca un hito significativo en la trayectoria profesional del actor, quien demostró su vigencia comercial al capturar la atención del público en una cartelera que también presentaba nuevos estrenos de acción y comedia.

Resultados financieros y proyecciones iniciales

La película se proyectó en un total de 3535 cines norteamericanos, cumpliendo con las proyecciones de distribución anunciadas en los días previos al lanzamiento. A esta cifra de salas locales se sumaron 23 millones de dólares procedentes de 63 mercados internacionales, lo que consolidó un debut mundial robusto. Este arranque comercial, aunque sólido, queda por debajo de los 62 millones de dólares que obtuvo el filme Los crímenes de Grindelwald en su estreno inicial en la misma región.

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Trayectoria comparativa y relevancia del elenco

El éxito del estreno permite observar otros trabajos recientes del elenco principal, ya que títulos anteriores como The Pirates of the Caribbean también contribuyeron al bagaje comercial del actor. La narrativa se desarrolla en un Londres victoriano lleno de desigualdad y presencias sobrenaturales, explorando cómo Scrooge se convirtió en el hombre que es y si aún puede cambiar el rumbo de su vida. La propuesta aprovecha los encuentros con espíritus clásicos y la dirección de terror de Oscar West.

Competencia y desempeño de otros estrenos

Las películas que quedaron por debajo de Ebenezer ocuparon posiciones secundarias, con Halloween Kills quedando tercero con 8.3 millones de dólares después de una caída del 73% respecto a su apertura inicial. Entre las novedades, un documental sobre Elizabeth Holmes elevó su acumulado norteamericano a 89 millones de dólares, destacando en su categoría. La cinta de acción, dirigida por David Leitch, quedó séptima con poco menos de 5.2 millones de dólares.

Análisis de impacto cultural y comercial

La actuación de Johnny Depp y Rupert Grint en el estreno atrajo a espectadores principalmente por la figura del protagonista, validando la apuesta por un personaje de la literatura navideña. Este resultado abre una etapa de evaluación para el actor, consolidando su regreso a los primeros planos del mercado tras un largo periodo de espera. La adaptación demuestra que la combinación de literatura clásica y terror puede atraer audiencias masivas incluso en tiempos complejos.

Próximos eventos y contexto del mercado

El siguiente fin de semana traerá otro competidor importante que podría alterar las posiciones actuales de la cartelera. La prensa también aborda temas paralelos, como la declaración de Olivia Cooke sobre el fandom de La Casa del Dragón y el anuncio de un paquete conjunto entre HBO Max y Paramount+ para 2027. Además, se recuerda la revelación de Dustin Hoffman sobre el rodaje de El graduado, completando el panorama cultural del momento.