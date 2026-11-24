Johnny Depp recupera el liderato en la taquilla estadounidense con 42 millones de dólares en su primer fin de semana. Análisis de su impacto en Hollywood.

El actor Johnny Depp ha logrado un hito significativo al recuperar el primer lugar en la taquilla estadounidense, marcando su regreso al estrellato comercial diez años después de su último triunfo masivo en esta categoría.

A sus 63 años, Depp ha demostrado que su presencia en la pantalla sigue generando una fuerte atracción para el público, superando a otras producciones en su debut y validando su capacidad para dirigir la recepción de taquilla global.

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Desglose financiero del debut mundial

La película navideña de Depp recaudó 42 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, consolidándose como el líder del mercado durante esos tres días iniciales.

De esta cifra total, 19 millones de dólares provinieron específicamente de los mercados de Estados Unidos y Canadá, lo que representa la base fundamental de su éxito inicial en el territorio norteamericano.

Los otros 23 millones de dólares correspondieron a mercados internacionales, indicando que el atractivo de Depp trasciende las fronteras de su país de origen y mantiene una vigencia considerable en el resto del mundo.

Comparativa con su último liderazgo en 2018

Este es el primer número uno de Depp en la taquilla norteamericana desde el estreno de Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald en 2018, finalizando una larga ausencia en la cima de las listas.

Aunque la diferencia entre ambos lanzamientos es considerable en términos de presupuesto y escala, el resultado resulta muy significativo después de varios años dedicados principalmente a proyectos independientes.

Durante este periodo de alejamiento de las grandes producciones de Hollywood, las controversias legales de los últimos años cambiaron su carrera y lo alejaron de los principales estudios estadounidenses.

Reacción del público y datos de CinemaScore

La crítica especializada recibió la película con opiniones divididas, pero los espectadores estadounidenses le otorgaron una calificación de A- en CinemaScore, evidenciando un apoyo sólido desde la audiencia.

El resultado también plantea una pregunta importante sobre la sostenibilidad de su popularidad actual en un mercado cinematográfico altamente competitivo y volátil para las producciones dramáticas o navideñas.

Caída en el segundo fin de semana

El verdadero desafío apareció durante su segundo fin de semana entre el 20 y el 22 de noviembre, cuando la película cayó aproximadamente un 60 por ciento en la taquilla norteamericana.

Este descenso lo hizo descender al tercer lugar en las proyecciones de fin de semana, superado por otras producciones que mostraron una mayor resistencia a la caída de asistencia.

Para entonces, su recaudación mundial acumulada rondaba los 78.4 millones de dólares, lo que sugiere que, aunque el inicio fue favorable, la caída de asistencia es pronunciada.

Contexto legal y futuro comercial

En 2022 un jurado estadounidense falló principalmente a su favor en otro juicio contra su exesposa, aunque también reconoció una de las contrademandas de Heard, lo que afectó su imagen pública.

Si esa popularidad será suficiente para recuperar los grandes presupuestos y franquicias que alguna vez encabezó es una historia que apenas comienza a definirse para los ejecutivos de la industria.