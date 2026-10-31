Jojo Rabbit, la sátira nazi de Disney+ que dura 108 minutos

Jojo Rabbit, la película de Taika Waititi en Disney+, dura 108 minutos y usa el humor para retratar el fanatismo nazi a través de un niño y su amigo imaginario Hitler.

La película Jojo Rabbit, disponible en Disney+, dura solo 108 minutos y se ha convertido en una de las sátiras bélicas más comentadas por su retorcida y conmovedora burla al fanatismo nazi. Dirigida por Taika Waititi y ganadora del Oscar, la cinta sigue a un niño alemán de diez años que tiene a Adolf Hitler como amigo imaginario y sueña con convertirse en un gran soldado. La historia, ambientada en la Alemania de los años cuarenta, utiliza el humor para abordar la guerra, los prejuicios y una amistad que cambiará la vida del protagonista.

El argumento y el amigo imaginario Hitler

El protagonista es Jojo, un niño alemán que idolatra a Adolf Hitler y cuyo mayor deseo es demostrar que puede convertirse en un buen integrante de las Juventudes Hitlerianas. Lo más extraño es que Jojo tiene como amigo imaginario al mismísimo Hitler, interpretado por Waititi. Esta versión del dictador es infantil, torpe y constantemente hace comentarios ridículos. Para el pequeño representa una figura de autoridad que lo anima a defender sus ideales, aunque sus consejos suelen terminar provocando situaciones absurdas.

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La presencia de Elsa, a quien da vida Thomasin McKenzie, comienza a transformar la manera en que Jojo entiende el mundo. El niño ha crecido escuchando mentiras sobre los judíos y ahora tiene que convivir con una persona que contradice todo lo que le enseñaron. Mientras intenta descubrir qué hacer con aquel secreto, comienza a desarrollar una relación que pondrá en duda sus creencias y su admiración por Hitler.

La película está inspirada en la novela Caging Skies, escrita por Christine Leunens y publicada en 2004. Fue la propia madre de Taika Waititi quien le recomendó leer el libro, convencida de que podía convertirse en una gran película. El director encontró una historia mucho más oscura de lo que esperaba y comenzó a trabajar en una adaptación que incorporara su particular sentido del humor. El Hitler imaginario fue una creación de Waititi y no aparece en la novela original.

El enfoque satírico de Waititi

El cineasta explicó que quería explorar cómo un niño podía terminar admirando a una figura terrible después de crecer rodeado de propaganda. Su intención era ridiculizar al nazismo y mostrar la facilidad con la que los prejuicios pueden instalarse en personas que todavía están aprendiendo a comprender el mundo. Waititi también decidió interpretar personalmente al dictador. El director, de ascendencia maorí y judía, explicó que le interesaba convertir a Hitler en una figura absurda, muy distinta de la imagen de autoridad que había construido la propaganda nazi.

Para las grabaciones eligió República Checa, donde se recrearon calles y edificios de la Alemania de los años cuarenta. También utilizó una fotografía llena de colores y vestuarios llamativos para contrastar con la violencia que comienza a aparecer conforme avanza la historia.

Scarlett Johansson recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Rosie, una madre que intenta proteger a su hijo mientras oculta sus verdaderas convicciones. Sus conversaciones con Jojo y su manera de encontrar pequeños momentos de felicidad en medio de la guerra forman parte de las escenas más emotivas de la película.

Premios y recepción de la película

Jojo Rabbit ganó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019 y consiguió seis nominaciones a los Oscar de 2020, incluidas Mejor Película y Mejor Guion Adaptado. La película también provocó debates entre los críticos por su decisión de utilizar el humor para abordar el nazismo, aunque recibió elogios por las actuaciones y la relación entre sus personajes.

El film se sumerge en las consecuencias del nazismo y los millones de vidas que quedaron marcadas por aquel conflicto, pero lo hace desde un prisma poco convencional. A través de la mirada de un niño adoctrinado, la historia muestra cómo el fanatismo puede ser ridiculizado y cómo el contacto con la realidad puede derribar prejuicios arraigados. La amistad entre Jojo y Elsa se convierte en el eje emocional que impulsa el cambio en el protagonista.

Con solo 108 minutos de duración, Jojo Rabbit logra equilibrar comedia y drama para ofrecer una reflexión sobre la guerra, la propaganda y la amistad. Su disponibilidad en Disney+ permite al público redescubrir esta historia que, a pesar de su tono satírico, no evade la gravedad del contexto histórico. La película se mantiene como una de las producciones más comentadas de su año y un ejemplo de cómo el humor puede servir para confrontar temas dolorosos.

La película se estrenó en 2019 y rápidamente captó la atención por su premisa arriesgada. La combinación de un niño que admira a Hitler con un dictador imaginario interpretado por un director de ascendencia maorí y judía generó expectativas y controversias. Sin embargo, el resultado fue reconocido con múltiples nominaciones y premios, consolidando a Waititi como una voz singular en el cine contemporáneo.