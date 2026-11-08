Jon Ossoff lidera encuestas demócratas tras victoria en Georgia

Jon Ossoff consolida su posición como favorito para 2028 con el 38.4% en Crooked Con, superando a Ocasio-Cortez y Buttigieg tras su reelección en Georgia.

Jon Ossoff, el recién reelegido senador de Estados Unidos por Georgia, se ha posicionado como el principal candidato presidencial del Partido Demócrata de cara a las elecciones de 2028, según los resultados más recientes. Este liderazgo surge apenas una semana después de unas elecciones de medio mandato que resultaron en una derrota significativa para el partido Republicano y el presidente Donald Trump. La consolidación de Ossoff como figura central de la oposición ocurre en un momento crucial donde los demócratas buscan estructurar una estrategia sólida para reconquistar la Casa Blanca y desmantelar las políticas de la administración Trumpista.

Ossoff supera a Ocasio-Cortez en preferencias

Jon Ossoff obtuvo el 38.4% de los apoyos en un sondeo realizado durante la convención progresista Crooked Con, celebrada este fin de semana en Washington. Este porcentaje lo sitúa claramente por delante de la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, quien alcanzó el 16.6%, representando al ala izquierdista del partido. La tercera posición la ocupó el exsecretario de Transportes Pete Buttigieg, quien ya intentó ser candidato en las elecciones anteriores, con un 13.9% de las intenciones de voto. Las figuras restantes quedaron muy rezagadas, con el gobernador de Illinois JB Pritzker al 4.4% y el de Kentucky Andy Beshear al 3.8%. Los mercados de predicción Kalshi y Polymarket también reflejan esta tendencia, colocando a Ossoff en el primer lugar para 2028.

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Victoria contundente en un estado republicano

La victoria electoral de Ossoff no solo fortalece su perfil nacional, sino que también valida su capacidad de competir en territorios hostiles. El martes, el senador renovó su escaño con una holgura considerable, logrando el 58.9% de los votos. Este resultado superó en casi 20 puntos porcentuales a su rival republicano Mike Collins, quien contaba con el respaldo abierto de Donald Trump. La magnitud de esta victoria es especialmente notable dado que Georgia, en general, apoyó a Donald Trump en las elecciones de 2024. Este triunfo reafirma la habilidad de Ossoff para conectar con electores en un estado que, a pesar de su orientación política estatal, ha demostrado ser un campo de batalla competitivo para los demócratas en carreras individuales.

Apoyo de Barack Obama y legado político

El expresidente Barack Obama brindó un respaldo crucial al candidato demócrata en su último acto de campaña antes de las elecciones. Durante el evento en el polideportivo de Morrow, al sur de Atlanta, Obama habló frente a 10,000 personas que gritaban "Yes, we can!" y destacaron la conexión de Ossoff con el movimiento por los derechos civiles. Obama señaló que la opción sensata era Jon Ossoff, no solo por su apariencia o habilidades comunicativas, sino porque aprendió de John Lewis, una de las figuras centrales de la lucha por los derechos civiles en Georgia. Esta referencia al mentor de Ossoff subraya la profundidad de su conexión con la historia política del estado sureño y legitima su posición dentro del partido.

Polémica estratégica sobre la administración Trump

La campaña de Ossoff estuvo marcada por una estrategia agresiva que desató una polémica nacional sobre la vida personal del presidente Donald Trump. Seis días antes de las elecciones, el senador acusó a Trump de desentenderse de sus responsabilidades presidenciales mientras el país se enfrentaba a tensiones en Irán. En un mitin en Atlanta, Ossoff insinuó una estrecha relación entre el presidente, de 80 años, y su asesora Natalie Harp, de 35 años. Declaró que Trump quería construir un salón de baile y viajar con Harp en su mansión, un regalo del emir de Qatar. Estos comentarios provocaron la furia inmediata de Donald Trump, quien lanzó una serie de insultos contra Ossoff a través de sus plataformas.

Proyección a futuro y sucesión senatorial

A pesar de los ataques personales, la estrategia de Ossoff no tuvo efectos negativos en su campaña; por el contrario, la fortaleció. Con 39 años, Ossoff mantiene su condición de senador más joven de Estados Unidos, un título que perderá en enero cuando tome posesión James Talarico, el senador electo por Texas de 37 años. Talarico es considerado otra gran estrella demócrata en estas elecciones. Mientras Ossoff sigue siendo una figura emergente que aún no ha anunciado oficialmente su candidatura para 2028, su éxito electoral y su capacidad para atraer el apoyo de figuras como Obama lo consolidan como el principal candidato demócrata en las encuestas y mercados de predicción.