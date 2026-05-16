Jonathan Aarón Hernández González, más conocido como Aarón Mercury, realiza cambio de imagen por dientes y comparte fotos

Jonathan Aarón Hernández González, conocido como Aarón Mercury, se sometió a un cambio de imagen por una nueva dentadura. Compartió unas imágenes antes y después para saber qué opinaban sus seguidores. Mandó un mensaje a sus seguidores y les sugirió cuidar bien a quién escuchan porque muchas veces no hay nada malo en ti, solo hay gente envidiosa.

El generador de contenido mexicano Jonathan Aarón Hernández González , también conocido como Aarón Mercury , reveló en una post en Instagram que se había sometido a un cambio de imagen.

Compartió unas imágenes de antes y después para saber qué opinaban sus seguidores. Que había realizado el cambio por tener una nueva dentadura, trabajo realizado por el doctor Benavides, especialista en diseño de sonrisa y carillas de porcelana en Monterrey, Nuevo León. Aarón Mercury presumía su nueva sonrisa.

Aarón Mercury comentó sobre su nuevo aspecto y la motivación para el cambio, lo que lo llevó a involucrarse en redes sociales, a pesar de no haber tenido problemas con su salud dental hasta ahora





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