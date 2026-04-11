Jonathan dos Santos celebra el regreso del América al Estadio Banorte para el Clásico Joven

El jugador del América, Jonathan dos Santos, expresa su entusiasmo por el retorno del equipo al Estadio Banorte para el Clásico Joven. Revive la emoción del bicampeonato y destaca la importancia de jugar en casa.

Jonathan dos Santos comparte la felicidad del Club América por el regreso a su hogar, el Estadio Banorte . Esta noche, en el esperado Clásico Joven , el Club América vuelve al Estadio Banorte y Jonathan dos Santos comparte con EL UNIVERSAL la alegría que embarga a todo el equipo. El 26 de mayo de 2024, el América jugó su último partido en el Estadio Azteca, precisamente contra el Cruz Azul, en la memorable conquista de su bicampeonato.

Casi dos años después, aunque muchas cosas han cambiado, la ambición y la emoción por jugar en casa permanecen intactas en el corazón del plantel azulcrema. Así lo asegura Jonathan dos Santos, quien evoca con gran felicidad aquella noche en Santa Úrsula. “Fue un partido sumamente complicado contra el Cruz Azul, muy difícil. Ellos jugaron excepcionalmente bien, pero al final tuvimos la fortuna de que nos marcaran un penalti y que Henry Martín lo anotara”, rememora Jona, en una entrevista concedida a EL UNIVERSAL Deportes junto a la emblemática cancha. Dos Santos nunca imaginó cómo sería ganar un título con las Águilas, en el majestuoso Azteca —ahora llamado Banorte—, pero es algo que vivirá para siempre en su memoria. “Lograr un tricampeonato en el club de tus amores, especialmente después de tanto tiempo sin obtener títulos, ya que llevábamos cinco años sin ganar nada... Tuve la inmensa suerte”, recuerda emocionado. Jona dirige su mirada al estadio, observa su imponente estructura y sonríe. Ya saborea el regreso a casa. Esta noche, en el Clásico Joven, los de Coapa regresan a la que consideran su fortaleza, el recinto que los ha visto coronarse en siete de sus ocho campeonatos obtenidos en la era de los torneos cortos. “El Estadio Banorte es nuestro hogar, la emoción que se siente en este lugar es incomparable. Incluso estando vacío, se percibe esa energía... Es increíble. Es nuestra fortaleza y creo que ayudará al equipo en esta fase final”, concluyó. Además del enfrentamiento de esta noche, el América buscará asegurar su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup, el martes contra el Nashville, también en el Coloso de Santa Úrsula. Ha llegado el momento de hacer valer el imponente monstruo gris que es su casa. EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp, para que desde tu dispositivo móvil te mantengas informado sobre las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y mucho más.\El regreso al Estadio Banorte representa un hito significativo para el Club América y su afición. Después de un período jugando en otros estadios, la vuelta a su casa, el Coloso de Santa Úrsula, simboliza un retorno a sus raíces y a un entorno donde han cosechado grandes éxitos. La conexión emocional entre el equipo y su estadio es evidente en las palabras de Jonathan dos Santos, quien destaca la energía especial que se siente en el recinto. La afición americanista, conocida por su pasión y fervor, seguramente recibirá al equipo con entusiasmo, creando un ambiente propicio para el desempeño de los jugadores. La importancia de jugar en casa en esta etapa crucial de la temporada no solo reside en el apoyo de la afición, sino también en la familiaridad con el terreno de juego y las condiciones ambientales. El Estadio Banorte se convierte, de esta manera, en un aliado estratégico para el América, que buscará aprovechar al máximo este regreso para impulsar su juego y lograr sus objetivos.\El Clásico Joven, un enfrentamiento tradicionalmente lleno de rivalidad y emoción, adquiere un significado especial con el regreso del América al Estadio Banorte. El encuentro contra el Cruz Azul promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel, donde ambos equipos buscarán la victoria y el honor de llevarse los tres puntos. La expectativa es alta, tanto para los jugadores como para los aficionados, quienes esperan un partido vibrante y lleno de acción. La atmósfera en el estadio, con la presencia de miles de seguidores, será un factor clave en el desarrollo del juego. El América, impulsado por el regreso a su casa y el apoyo de su afición, buscará imponer su juego y obtener un resultado favorable. Cruz Azul, por su parte, tratará de romper la racha y demostrar su valía en un escenario tan emblemático. El Clásico Joven se presenta como una oportunidad para que ambos equipos demuestren su potencial y consoliden su posición en la liga. La rivalidad histórica entre ambos clubes, sumada a la importancia del partido, garantiza un espectáculo inolvidable para los amantes del fútbol





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