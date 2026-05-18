Jordan Carrillo's goal sends Pumas to final against Cruz Azul

Jordan Carrillo's impressive goal has propelled Pumas of Efraín Juárez to the final of the Clausura 2026, where they will face Cruz Azul. The university team attempts to break a 15-year drought without a Liga MX title. They defeated Pachuca in the final and will now face Cruz Azul in the definitive series.

Un golazo de Jordan Carrillo metió a los Pumas de Efraín Juárez a la final del Clausura 2026 , tras derrotar al Pachuca 1-0. Quiere romper 15 años de sequía sin título de la Liga MX, pero para ello deberán superar al Cruz Azul en la serie definitiva .

Los universitarios dejaron atrás una racha de más de cinco años sin llegar al partido por el título del futbol mexicano; la última vez fue a finales de 2020, cuando perdieron ante el Club León. Los felinos, que fueron líderes generales, se impusieron 1-0 en CU, resultado que empató el global 1-1 y bastó para eliminar al combativo Pachuca por mejor posición en la tabla.

El trabajo de los pupilos de Efraín Juárez en la fase regular les ha funcionado para llegar a la serie que define al campeón





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