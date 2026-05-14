Jorge Alberto Reyes Hernández amenaza con despedir a sus trabajadores si no interactúan en sus publicaciones de redes sociales

Jorge Alberto Reyes Hernández, conocido como Morena, ha sido acusado de amenazar con despedir a sus trabajadores si no interactúan en sus publicaciones de redes sociales. El audio filtrado muestra a Reyes advirtiendo que solo tienen esta semana para compartir sus publicaciones y que deben alcanzar por lo menos 500 interacciones. Además, ha solicitado una lista con los nombres de los empleados que no cumplan para despedirlos de sus funciones.

Jorge Alberto Reyes Hernández ( Morena ), luego de que se filtró un audio en el que presuntamente amenaza con despedir a sus trabajadores si no interactúan en sus publicaciones de redes sociales.

Nos detallan que en el audio se escucha muy molesto a don Jorge advirtiendo que sólo tienen esta semana para compartir sus publicaciones, las cuales deben llegar a por lo menos 500 interacciones, e incluso pidió una lista con los nombres de los empleados que no cumplan para que los vayan despidiendo de sus funciones, lo cual dejó a varios ‘con el ojo cuadrado’, pues no es precisamente que esté en camino de ser influencer. ¡Qué tal!

Al que se le ve más relajado y aprovechando el tiempo en Chihuahua, nos cuentan, es al secretario de Gobierno (PAN), ahora que aparentemente se bajó de la carrera por la alcaldía de la capital el exfiscal (PAN). Nos señalan que don Santiago aprovechó para reforzar su presencia en redes sociales y en eventos públicos, además de que en días recientes se reunió con más de 500 personas, entre ellas empresarios, para platicar del ‘futuro del estado’, pero más que nada, para dejar en claro sus aspiraciones, pues varios saben que este es momento para reforzar su presencia antes de que alguien llegue y ‘le haga sombra’.

¡Zas! Desde Baja California Sur, nos comentan que cada vez es más evidente la ruptura en el PT, luego de que diputada local Christian Agúndez Gómez (PT), en plena tribuna legislativa.

Nos recuerdan que doña Gabriela apunta a la candidatura por la alcaldía cabeña y en el Congreso local impulsó un exhorto al Organismo Municipal de Agua Potable para que garantice al menos cada 15 días el suministro del líquido ante el desabasto en varias colonias, lo cual incomodó a los petistas, además de que se le ha visto cerca de grupos morenistas. ¿Será que se va a ir por la libre? ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!

, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jorge Alberto Reyes Hernández Morena Trama De Acoso Laboral Trama De Despido Trama De Acoso En Redes Sociales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Natalia Reyes será el amor de Gael GarcíaEn En el valle de las sombras, donde actuará junto al actor, dará vida a una mujer ciega

Read more »

Jorge Alberto Reyes Hernández amenaza despidos a trabajadores no comprometidos con difusión en redes sociales de Pachuca.Un audio filtrado sugiere amenazas de despido a trabajadores del ayuntamiento de Pachuca que no interactúan ni reparten contenido policial en redes sociales. El alcalde pide exigir por la difusión de contenido digital con publicaciones oficiales

Read more »

Accidente Con Desastres en Ampliación Los Reyes, CoyoacánUna intensiva corriente de agua provocó por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas en la red hidráulica de Iztapalapa, ocasionando estragos en viviendas, negocios y vialidades principales de la zona oriente de la Ciudad de México.

Read more »

Desmantelan narcolaboratorio del CJNG en Los Reyes, Michoacán; decomisan precursores químicos y utensiliosDurante el operativo aseguraron centrifugadoras, destiladoras, mezcladoras, reactores y tanques de gas

Read more »