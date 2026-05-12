Jorge Alberto Reyes Hernández amenaza despidos a trabajadores no comprometidos con difusión en redes sociales de Pachuca.

Un audio filtrado sugiere amenazas de despido a trabajadores del ayuntamiento de Pachuca que no interactúan ni reparten contenido policial en redes sociales. El alcalde pide exigir por la difusión de contenido digital con publicaciones oficiales

Un audio filtrado en redes sociales , presumiblemente atribuido al presidente municipal de Pachuca, Jorge Alberto Reyes Hernández , sugiere la amenaza de despido a trabajadores del ayuntamiento que no interactúen ni repliquen las publicaciones en redes sociales del alcalde.

En la grabación se escucha la voz del edil reclamar a los trabajadores de confianza por no dar 'like' ni compartir el contenido de su administración en plataformas como Facebook. Reclama que, dados los nuevos empleados, las publicaciones deberían compartirse al menos 200 veces 'de manera orgánica' para aumentar el impacto digital de sus posteos.

En este audio, se escucha a la voz advertir que se les dará una semana de plazo para que el personal demuestre su 'compromiso' digital, más aun advertir que a quienes no lo hagan se les 'dará las gracias', ya que si a ellos no les importa ese requerimiento, en el gobierno no debería importarle su permanencia laboral. Asimismo, se escucha a Reyes Hernández exigir a sus secretarios y directores la entrega de informes semanales con los nombres de los empleados que cumplen con la difusión del contenido, para poder tener un control específico sobre el alcance de sus publicaciones.

Esto incluiría la entrega de una 'radiografía' o informe semanal que incluya el nombre de cada trabajador y la verificación de que han compartido las publicaciones oficiales. Además, expone que, debido a la base de interacciones que el dice tener, más la suma de los trabajadores, debería haber al menos 500 compartidas por publicación.

En general, el audio sugiere una amenaza de despido a trabajadores que no propagan el contenido del gobierno en redes sociales y se muestra crítico con aquellos que no están comprometidos con la difusión digital. Los trabajadores de Pachuca son víctimas de estos cambios y el audio deja entrever el panorama político-laboral en el que se desarrollarán sus vidas en unos meses.

A empresa con una presencia significativa en Hidalgo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Jorge Alberto Reyes Hernández ha comenzado a tomar medidas correctivas en la administración pública para repercutir en su eficacia





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morena Jorge Alberto Reyes Hernández Pachuuca Redes Sociales Despidos Compartir Contenido

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

América regresa a la Final de la Liga MX FemenilVenció 11-4 global a Toluca y buscará el título ante Pachuca o Rayadas.

Read more »

Pachuca vs Toluca EN VIVO | Cuartos de Final Vuelta| Liga MX HOY Clausura 2026Los Tuzos llegan con ventaja global de 1-0, mientras Toluca necesita una victoria contundente para mantener vivo el sueño del tricampeonato

Read more »

Pachuca apunta ventaja importante en Copa MX con triunfo en primariaCon victoria 1-0 en casa sobre Toluca, Pachuca se llevó la primera parte de la serie de cuartos de final de la Copa MX y Clusura 2026, con la ventaja mínima en la comparación global.

Read more »

Pachuca retrocede de nuevo a la Copa México al conectar con el Bicampeón MohamedPachuca, equipo de Esteban Solari, pierde al Bicampeón, Toluca, en los Cuartos de Final del Clausura 2026, y deberá jugar por el 3er lugar en la Liga MX

Read more »