Jorge Campos defiende a Raúl Rangel tras crítica por derrota ante EE.UU.

La leyenda Jorge Campos exige apoyo total a Raúl Rangel, destacando su vital rol en la clasificación invicta a la Copa Mundial 2026 frente a críticas recientes.

La leyenda del portero mexicano Jorge Campos ha intervenido públicamente para defender la actuación de su sucesor en la portería, Raúl Rangel. Este apoyo llega tras una intensa ola de críticas dirigidas al guardameta de las Chivas durante el reciente bloque de la Fecha FIFA. La controversia se centró en la derrota por 3-0 ante Estados Unidos, un resultado que expuso a Rangel al escrutinio mediático.

Jorge Campos celebra el legado de Rangel en la Clasificación

Campos, reconocido mundialmente por su destacada participación en la Copa del Mundo 1998, ha recordado con orgullo cómo Raúl Rangel fue el héroe clave para la Selección Mexicana durante la fase de clasificación. El ex portero de las Águilas del América y Pumas de la UNAM señaló que consideró injusto el nivel de censura al que fue sometido el arquero de Guadalajara. Para Campos, la intervención de Rangel fue fundamental para asegurar que el Tricolor avanzara invicto en su grupo.

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El mítico guardameta describió a Rangel como el mejor jugador de la selección en el proceso eliminatorio. Destacó que las atajadas realizadas en partidos decisivos fueron las razones principales por las cuales el equipo no cayó ante rivales importantes. Campos expresó su satisfacción personal al ver que su compañero de posición cumplió con la expectativa de rendimiento excepcional que se esperaba de él.

La crítica mediática y la presión sobre el puesto de arquero

Una de las razones centrales de la defensa de Jorge Campos radica en la naturaleza inherentemente difícil de la posición de portero. Según el ex internacional, un solo error puede generar una tormenta de opiniones negativas, ignorando por completo el historial de logros previos. Campos admitió que él mismo ha sido crítico en el pasado, aunque lo hacía en privado, reconociendo que la presión sobre los guardametas es desproporcionada. El legendario jugador contrastó la crítica inmediata tras el partido contra Estados Unidos con la alabanza masiva que recibió Rangel después de haber jugado cuatro partidos exitosos en el mes anterior. Campos señaló que los medios tendían a celebrar las rachas positivas hasta que un solo incidente, como un penal fallado o una pérdida de juego, invertía la narrativa. Para él, este ciclo es típico y no debe restar mérito a las hazañas individuales logradas.

Evaluación de Luis Ángel Malagón y el futuro del equipo

Además de defender a Rangel, Jorge Campos ofreció sus comentarios sobre la situación de Luis Ángel Malagón, quien se perdió la Copa del Mundo 2026 debido a una lesión sufrida durante su club, el América. Campos reconoció la calidad del jugador, recordando su espectacular pasada donde ganó tres campeonatos consecutivos con las Águilas. No obstante, señaló que desconoce el estado físico actual del futbolista y que eso debe ser evaluado por el cuerpo técnico.

El ex portero hizo hincapié en que no tiene la formación técnica para decidir sobre la convocatoria del jugador lesionado. Para Campos, la prioridad es mantener la confianza en Rangel, a quien considera indispensable. Instó a los aficionados a brindar un apoyo incondicional al guardameta de las Chivas, argumentando que su desempeño elevó el nombre de México en el escenario internacional. La historia reciente de Rangel demuestra que su capacidad para evitar derrotas es un activo vital para el proyecto deportivo nacional.