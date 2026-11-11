Jorge Durán reemplaza a Dani Flow en La Mansión VIP 2: edad y trayectoria

Conoce quién es Jorge Durán, el nuevo integrante de La Mansión VIP 2 que sustituye a Dani Flow, su edad, su carrera en TikTok y su música.

Jorge Durán ingresó a La Mansión VIP 2 como sustituto de Dani Flow, quien decidió abandonar el reality a unas horas de haber ingresado al programa. La decisión fue anunciada por HotSpanish, creador del programa, que aseguró que Durán figuraba entre los nombres más solicitados por los seguidores.

La llegada del influencer y cantante mexicano marca su debut en un reality show. Durán llega con más de cuatro millones de seguidores en TikTok, una plataforma que le ha dado gran parte de su popularidad.

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Quién es Jorge Durán, su edad y a qué se dedica

Jorge Durán es un influencer y cantante mexicano nacido el 3 de marzo de 2006, por lo que actualmente tiene 20 años. Su trabajo principal está ligado a las redes sociales y a la música.

Alcanzó popularidad gracias a TikTok, plataforma donde publica videos de lipsync, bailes, retos y contenido de humor desde 2021. Ese trabajo le ha permitido reunir 4.1 millones de seguidores y más de 148 millones de Me gusta.

Además de ser influencer, Jorge Durán ha desarrollado una faceta musical en el género de los corridos tumbados. El originario de Guadalajara ha lanzado temas urbanos como Maldivas, Rebote o Chula.

Su nombre también suele relacionarse con una familia dedicada al mundo digital. Es hermano de las creadoras de contenido Fernanda Durán, conocida como Fer Durán, y Carol Castro, quienes también tienen presencia en redes sociales.

Controversia con su expareja Pau

Jorge Durán fue señalado por su expareja, identificada como 'Pau', quien lo acusó de agresión física. La acusación se hizo pública cuando ella difundió imágenes con presuntas marcas y hematomas.

Las fotografías difundidas mostraban supuestas lesiones que, según la acusación, serían consecuencia de la agresión. Estas imágenes fueron el centro de la controversia que rodeó al creador de contenido.

El propio Jorge Durán negó las afirmaciones de su expareja. Además, reconoció errores en la relación y mencionó haber recibido amenazas de ella.

Pese a la controversia, no se llevó a cabo un proceso judicial relacionado con las acusaciones. El caso no derivó en una resolución legal, de acuerdo con la información disponible.

Impacto en La Mansión VIP 2 y próximos pasos

Con su ingreso, Jorge Durán debutará en un reality show y compartirá casa con varios participantes del programa. El influencer busca alcanzar mayor popularidad tras su llegada.

Durán deberá convivir 24/7 con figuras como Paola Suárez, Jorjais, Itati López, Karely Ruiz, La Cukis, Tony Aguirre, Doña Alegría, Odette Orlena, Abel Robles y Bellakath, entre otros. Esta convivencia continua será su principal exposición dentro del formato.

Para el creador de contenido, el reality representa una oportunidad de crecer más allá de sus plataformas digitales y de su carrera musical. Su llegada también se produce en un momento en que el programa ya había registrado cambios en su elenco tras la salida de Dani Flow.

Los lectores interesados pueden consultar también la tabla de votaciones de La Mansión VIP 2, el costo de un Super Chat en el programa y el perfil de Jorge García, conocido como Jorjais.