Jorge Espadas impulsa Defensores Distritales del PAN para defender León

Jorge Espadas Galván encabezó la toma de protesta de los Defensores Distritales del PAN en León, convocando a la militancia a fortalecer la organización territorial y escuchar a las familias en cada colonia.

Jorge Espadas Galván encabezó la primera toma de protesta de las y los Defensores Distritales por León. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa para la organización territorial del Partido Acción Nacional en la ciudad. La iniciativa busca promover los principios y valores del partido en las colonias y comunidades del municipio.

Convocatoria para la defensa de León y sus familias

Espadas destacó que ser defensor de León no es una responsabilidad exclusiva de quienes ocupan un cargo. Consideró que es una causa a la que deben sumarse todas las personas que quieren a su ciudad y están dispuestas a trabajar por ella. Su llamado principal fue a escuchar a las familias y fortalecer la participación ciudadana desde la base.

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El defensor de la patria, la familia y la libertad por León explicó que esta nueva etapa permitirá llevar los principios de Acción Nacional a la vida cotidiana. La meta es promover la participación de los leoneses y construir propuestas que respondan a las necesidades reales de las familias. Invitó a tocar puertas y trabajar con generosidad.

Espadas señaló que León es una ciudad de personas trabajadores, orgullosas de sus raíces y comprometidas con su futuro. Hizo un llamado a cuidar lo que generaciones anteriores han construido y a seguir trabajando para mejorar las oportunidades de niñas, niños y jóvenes. Reconoció los desafíos en materia de seguridad, como la extorsión y el crimen organizado.

Objetivos de los Defensores Distritales del PAN

La nueva estructura de defensores tiene la tarea de promover los valores de Acción Nacional y escuchar a las familias. Espadas advirtió sobre la seguridad nacional pero reconoció el trabajo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Esta labor busca construir paz en Guanajuato mediante estrategias concretas y cercanas a la ciudadanía.

Espadas expresó su firme convicción de lograr una gran victoria por la democracia y las familias. Consideró que es una victoria por la patria, la libertad y, fundamentalmente, por León. Su mensaje fue claro: la mejor solución se construye con la participación de todas y todos, sin exclusión.

Liderazgo estatal y municipal en la reconstrucción de confianza

Juanita de la Cruz, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, destacó la responsabilidad de los defensores. Señaló que deben llevar los principios humanistas a las calles y demostrar su compromiso con hechos. Reconoció el liderazgo de Espadas y su trayectoria como servidor público honesto y congruente.

De la Cruz convocó a la militancia a trabajar en unidad y escuchar las críticas para construir propuestas. Afirmó que no se viene a pedir confianza sin merecerla, sino a asumir el deber de ganarla con la conducta. Su intervención subrayó la necesidad de unirse frente a los desafíos actuales de la ciudad.

Armando Rangel Hernández, secretario general del Comité Directivo Estatal, llamó a dejar de lado los intereses personales. Instó a actuar con generosidad y compromiso frente a la realidad del país. Se entusiasma con la idea de decir al panismo que León está de pie y cuenta con gente dispuesta a defender la patria.

Antonio Guerrero Horta, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en León, llamó a asumir la responsabilidad con cercanía. En su mensaje de bienvenida, pidió recorrer las colonias para escuchar a las familias y construir soluciones. Consideró que la confianza se gana cumpliendo los compromisos asumidos.

Guerrero Horta reconoció el trabajo de Espadas Galván y su cercanía con la ciudadanía leonesa. Refrendó el compromiso del panismo de León de trabajar en unidad con la dirigencia estatal. Esta coordinación busca fortalecer la presencia de Acción Nacional en todo el municipio.

Con esta toma de protesta, Acción Nacional fortalece su organización territorial. Se abre una nueva etapa para que más mujeres y hombres se sumen a escuchar, proponer y trabajar. La convicción compartida es que todos podemos ser defensores de nuestra ciudad, trabajando por un futuro mejor para todos los leoneses.