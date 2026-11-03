Jorge García Orozco enfrenta denuncia de violencia política por publicar patrimonio de diputada Ochoa Ávalos

El periodista Jorge García Orozco acude al TEPJF para defenderse de una denuncia por violencia política en razón de género presentada por la diputada Candelaria Ochoa Ávalos.

La diputada morenista de Jalisco, Candelaria Ochoa Ávalos, interpuso formalmente una denuncia por presunta violencia política en razón de género contra el comunicador Jorge García Orozco. Este acto legal se deriva de las revelaciones realizadas por el periodista sobre el patrimonio inmobiliario de la legisladora, específicamente la existencia de cuatro propiedades, una de ellas adquirida mediante una transacción por cero pesos.

Defensa legal ante el TEPJF y libertad de expresión

Jorge García Orozco se presentó ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exponer su defensa legal. El periodista sostiene que su acción periodística no constituye un abuso de género, ya que se limitó a exhibir información verificable proveniente de la declaración patrimonial pública de la legisladora. García afirmó que esta información fue obtenida personalmente al solicitarla directamente al Congreso de Jalisco, tras no lograr acceder a ella a través de los canales en línea disponibles.

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Argumentos sobre intimidación y estigmatización

En declaraciones publicadas en sus redes sociales y confirmadas en entrevista con EL UNIVERSAL, García Orozco indicó que la denuncia busca intimidarlo para restarle valioso tiempo y obstaculizar sus investigaciones sobre la corrupción diaria del régimen. Según el documento de la denuncia, la legisladora señala que la difusión de estos datos habría contribuido a estigmatizarla y generar publicaciones que la violentan por su condición de mujer. El comunicador argumentó que está being targeted debido a su labor de cuestionamiento al desempeño público de los funcionarios.

Procedimientos del IEPC y antecedentes legales

El periodista relató que recibió la notificación oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el pasado 19 de octubre. Tras este evento, presentó sus primeros alegatos ante el organismo electoral y acudió al TEPJF este lunes para ratificar su postura de que el procedimiento vulnera su derecho a la libertad de expresión. García Orozco también mencionó que meses antes había presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco relacionada con el patrimonio de la legisladora, aunque aseguró que hasta la fecha no ha observado avances significativos en dicha causa.

Riesgos para el periodismo y jurisprudencia futura

Con el acompañamiento de la abogada Mónica Calles, quien también participó en la defensa del caricaturista Paco Navarrete, García advirtió que una resolución en su contra podría establecer una jurisprudencia peligrosa. Considera que permitir que la difusión de información contenida en documentos públicos sea considerada un tipo de violencia pondría en riesgo grave el ejercicio del oficio periodístico en el país. El comunicador señaló que los políticos deben entender que parte de una sociedad mejor es la existencia de periodistas que cuestionan su actuar y su patrimonio.

Contexto de agresiones a comunicadores y respuesta presidencial

El periodista generalizó su denuncia al afirmar que existe una tendencia de funcionarios y legisladores a responder con ataques virulentos en lugar de utilizar mecanismos como el derecho de réplica, citando casos como los de Sergio Mayer y Sergio Gutiérrez. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió públicamente al llamado del influencer Alexis Omman, quien solicitó que la Mandataria federal invierta tiempo en ayudar a Xóchitl, una niña genio de Chiapas. Sheinbaum expresó su interés en conocer y apoyar a la joven inventora del artefacto para el agua, validando la viralidad del contenido en redes sociales.