Jorge Octavio Martínez gana bronce en taekwondo en Dakar 2026

Jorge Octavio Martínez conquistó la medalla de bronce en taekwondo -73 kg en Dakar 2026 tras caer en semifinales ante el jordano Ahmad Aldahamsheh.

El taekwondoín mexicano Jorge Octavio Martínez obtuvo la medalla de bronce en la división de -73 kilogramos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Perdió en semifinales ante el jordano Ahmad Aldahamsheh, quien después se quedó con la presea de oro en la final.

Con este resultado, Jorge Octavio Martínez aportó la tercera medalla de bronce de la jornada para la delegación mexicana. Además, su presea representa la novena medalla del taekwondo nacional en la historia de esta disciplina en las distintas ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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Cómo se definió la semifinal de Jorge Octavio Martínez

Jorge Octavio Martínez llegó hasta semifinales después de iniciar su participación en la ronda de cuartos de final. Según sus propias declaraciones al Comité Olímpico Mexicano, el deportista reconoció que el nivel de competencia era alto.

El taekwondoín explicó que se sintió fuerte durante el combate y que ambos competidores estaban al mismo nivel. Sin embargo, admitió que en buena parte de la pelea comenzó a perder la concentración.

Martínez describió el duelo ante Ahmad Aldahamsheh como un combate muy duro y afirmó que su actuación en general fue buena. Resumió su balance diciendo que se fue con sentimientos encontrados: contento por la medalla, pero algo disgustado por no alcanzar la final.

Reacciones del deportista y su mensaje a la familia

Jorge Octavio Martínez dedicó este logro a sus padres y a sus profesores. Atribuyó a ellos el apoyo que ha recibido a lo largo de su formación deportiva y de su camino olímpico.

El medallista señaló a su familia como el pilar importante que le ha permitido mantenerse en el deporte. Asimismo, expresó el deseo de clasificar en el futuro a unos Juegos Olímpicos de mayores.

Su mensaje final fue de compromiso. Martínez indicó que hay que seguir entrenando con más dureza, porque, según dijo, vienen cosas mejores para el taekwondo mexicano.

Historial del taekwondo mexicano en los Juegos de la Juventud

El Comité Olímpico Mexicano difundió una lista de medallistas de taekwondo en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que comienza con las ediciones de Singapur 2010, Nanjing 2014, Buenos Aires 2018 y Dakar 2026. En esa relación aparece Briseida Acosta con plata en la división de +63 kilogramos y Alejandro Valdés con bronce en la de -63 kilogramos.

La misma lista incluye a Rubén Nava con plata en la división de 63 kilogramos, a Mitzi Carrillo con bronce en la de 49 kilogramos y a Leslie Soltero con bronce en la de 63 kilogramos. También figura Alicia Rodríguez con bronce en la división de 44 kilogramos.

Dentro de los registros de Dakar 2026, Guillermo Cortés aparece con plata en la división de -63 kilogramos. Saraí Aline Herrera está enlistada en la división de 55 kilogramos, y Jorge Octavio Martínez cierra la relación con su medalla en la división de -73 kilogramos.