Jorge Ortiz de Pinedo desmiente su muerte después de confusión en Instagram

El actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo ha desmentido rumores sobre su fallecimiento después de que un mensaje en su cuenta de Instagram generara confusión.

El actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo ha desmentido rumores sobre su fallecimiento después de que un mensaje en su cuenta de Instagram generara confusión.

El protagonista de 'Una familia de diez' explicó que se encuentra bien y desmintió su muerte. Según el actor, el rumor fue ocasionado por un mensaje que subió en su cuenta de Instagram para darle el último adiós a su amigo, el abogado Javier Coello Trejo, también conocido como 'El fiscal de hierro'. La publicación generó rumores sobre el fallecimiento de Jorge Ortiz de Pinedo, pero explicó que todo se trató de una confusión.

El actor agradeció las muestras de cariño y respeto que recibió de sus seguidores por la noticia falsa de su fallecimiento. Jorge Ortiz de Pinedo es un famoso actor, comediante y productor que ha realizado gran parte de su carrera en los pasillos de Televisa. Ha destacado por sus actuaciones en 'La escuelita VIP', 'Una familia de diez', 'Doctor Cándido Pérez' y 'Cero en conducta'.

El actor de 78 años de edad confesó que se encuentra bien de salud, pero triste por la muerte de su amigo. Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo, escribió el actor en un comunicado en redes sociales. La noticia falsa de su fallecimiento generó una gran reacción en las redes sociales, con muchos de sus seguidores expresando su tristeza y preocupación por su bienestar.

Sin embargo, el actor ha asegurado que se encuentra bien y que todo se trató de una confusión. La confusión se generó después de que el actor subió un mensaje en su cuenta de Instagram para darle el último adiós a su amigo, el abogado Javier Coello Trejo. La publicación generó rumores sobre el fallecimiento de Jorge Ortiz de Pinedo, pero el actor ha desmentido los rumores y asegurado que se encuentra bien.

El actor ha agradecido las muestras de cariño y respeto que recibió de sus seguidores por la noticia falsa de su fallecimiento. La noticia falsa de su fallecimiento generó una gran reacción en las redes sociales, con muchos de sus seguidores expresando su tristeza y preocupación por su bienestar.

Sin embargo, el actor ha asegurado que se encuentra bien y que todo se trató de una confusión





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