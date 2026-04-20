Jorge Reyes defiende la remodelación del Jardín del Arte en Pachuca ante críticas ciudadanas

El alcalde de Pachuca responde a las quejas por la remodelación del Jardín del Arte, explicando que los tonos neutros son parte de una primera fase y que pronto se integrará el trabajo de artistas locales para darle identidad al espacio.

El presidente municipal de Pachuca , Jorge Reyes , ha salido al frente de las críticas ciudadanas tras la reciente remodelación del icónico Jardín del Arte, un espacio que durante años fue punto de encuentro y orgullo para los habitantes de la capital hidalguense.

La controversia surgió cuando la ciudadanía notó que los trabajos de rehabilitación optaron por una paleta de colores neutros, predominando el blanco, lo cual contrastaba notablemente con la expectativa de quienes esperaban un entorno mucho más vibrante y colorido. Ante las constantes quejas en redes sociales y medios de comunicación, el alcalde fue contundente al defender la intervención realizada, calificando el estado previo del lugar como deplorable. Reyes afirmó de manera directa que las condiciones en las que se encontraba el jardín eran inaceptables, describiéndolo como un espacio lleno de vandalismo y abandono absoluto. Según el edil, era urgente realizar estas acciones, ya que el sitio presentaba bancas destruidas y múltiples reportes de actividades ilícitas que afectaban la seguridad y la convivencia social en el corazón de la ciudad. El mandatario municipal enfatizó que las acciones actuales forman parte de un plan integral de rescate de espacios públicos que busca devolver la dignidad a la imagen urbana de Pachuca. Para sustentar su postura, el ayuntamiento difundió una serie de imágenes comparativas que documentan el deterioro anterior frente al estado actual del jardín. Se destacó que la rehabilitación no se limitó a una cuestión estética, sino que incluyó reparaciones profundas en la infraestructura, la recuperación del mobiliario urbano y la reactivación de la fuente, la cual había permanecido inoperante por un periodo prolongado. Estas medidas, de acuerdo con el ayuntamiento, eran el paso necesario para limpiar el lienzo antes de poder dotarlo de nueva vida. Jorge Reyes explicó que los tonos blancos y neutros funcionan como una base necesaria para los proyectos que vienen, desestimando las críticas al aclarar que este resultado es apenas el desenlace de la primera fase de un programa mucho más amplio y ambicioso para la capital. Para calmar los ánimos de la población, las autoridades locales aclararon que la segunda etapa de este proyecto se enfocará específicamente en la expresión artística y la identidad cultural del sitio. El objetivo es que creadores locales puedan intervenir el espacio, otorgándole esa chispa creativa que la ciudadanía tanto ha reclamado. El alcalde hizo una invitación abierta a los artistas de la región para que se inscriban a la convocatoria emitida por la Dirección de Cultura, señalando que incluso se contempla el pago de honorarios para quienes participen en la transformación visual del lugar. Se prevé que esta segunda etapa comience a principios de la próxima semana, integrando muralismo y diseño urbano. Adicionalmente, el plan de embellecimiento se extiende más allá del Jardín del Arte, abarcando puntos críticos como el Reloj Monumental, donde se ha trabajado intensamente en la eliminación de grafitis, y la Plaza Constitución, que recientemente fue rehabilitada con nueva jardinería y mobiliario tras el deterioro que dejó la reubicación de comerciantes ambulantes, consolidando así un esfuerzo integral por recuperar el esplendor de Pachuca para todos sus ciudadanos





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pachuca Jorge Reyes Jardín Del Arte Remodelación Cultura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hidalgo anuncia museo estatal en Pachuca y defiende recuperación de inmuebleImpulsan acceso a cultura

Read more »

Hidalgo recupera inmueble en Pachuca para crear museo público y frenar esquema privadoEl Gobierno estatal anunció que un edificio del Centro Histórico será convertido en museo de la ciudad y así poder recuperar el espacio que estaba bajo comodato hasta 2042

Read more »

Pachuca golea a Monterrey y sentencia su pase a la liguillaPachuca se impuso 1-3 a Monterrey en el Gigante de Acero, aprovechando un segundo tiempo contundente para asegurar su lugar en la liguilla del Clausura 2026. Los Rayados, por su parte, ven comprometida su clasificación tras otra derrota.

Read more »

Pachuca se lleva la victoria sobre el Monterrey con remontada incluida para pelear por el lideratoLiga MX

Read more »

Monterrey, virtualimente eliminado del Clausura 2026 al ser remontado por el PachucaLos Rayados de Monterrey están virtualmente eliminados del Clausura 2026 al ser remontados por el Pachuca en la jornada 15

Read more »

Protestan artistas en Pachuca por cierre de fundación Arturo HerreraLa fundación ha sido, desde hace 26 años, un recinto donde se han albergado exposiciones, talleres y conferencias

Read more »