Jorge Wheatley Fernández asume la titularidad del Renapo en relevo de Félix Arce Vargas

El ingeniero Jorge Wheatley Fernández, con experiencia previa en el organismo, ha sido nombrado nuevo titular del Registro Nacional de Población (Renapo), en sustitución de Félix Arce Vargas. El cambio se da en el contexto de la estrategia gubernamental para potenciar la CURP Biométrica como la principal identificación oficial del país.

A partir del miércoles 16 de abril, el Registro Nacional de Población ( Renapo ), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, estrena liderazgo. Fuentes internas de la dependencia confirmaron que el martes 15 de abril marcó el último día de funciones de Félix Arce Vargas , cuya renuncia fue solicitada a principios de la semana.

La noticia del relevo al frente del Renapo ha generado interés, especialmente considerando la importancia estratégica de esta institución para la identidad nacional. En su lugar, asume la titularidad Jorge Wheatley Fernández, un perfil con experiencia previa en la misma dirección durante el sexenio anterior. Este movimiento institucional se enmarca dentro de la estrategia del gobierno federal para consolidar la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica como el principal documento de identificación oficial en México. Hasta el momento, no se han hecho públicas las razones específicas que motivaron el cambio en la dirección del Renapo. Jorge Wheatley Fernández es un profesional con una sólida formación académica. Como ingeniero en sistemas computacionales egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con una base técnica robusta. Complementa su formación con una maestría en ciencias obtenida en el University College de Londres, Inglaterra, lo que sugiere una perspectiva internacional en su visión de gestión. Su trayectoria profesional previa incluye haber ocupado la dirección general de padrones de beneficiarios en la Secretaría del Bienestar, una posición que le ha permitido familiarizarse con la administración de grandes bases de datos y programas sociales. Su experiencia directa al frente del Renapo durante todo el sexenio pasado lo convierte en un conocedor profundo de los desafíos y oportunidades que enfrenta el organismo. Antes de su incursión en el ámbito federal, Wheatley Fernández desempeñó roles clave en la administración pública de la Ciudad de México, fungiendo como coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno entre 2016 y 2018. Adicionalmente, previo a ello, dirigió la planeación en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México por un periodo de un año. En su descripción profesional, destaca sus competencias en liderazgo, toma de decisiones, resolución de problemas y trabajo en equipo, habilidades que sin duda serán cruciales en su nueva encomienda. El Renapo, como organismo rector de la identidad en México, juega un papel fundamental en la vida de los ciudadanos. Dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), su misión principal es registrar y acreditar de manera fehaciente la identidad de todas las personas que residen en el país, así como de los mexicanos que se encuentran en el extranjero. La gestión de la CURP es su tarea primordial, una clave numérica única que se ha convertido en indispensable para una vasta gama de trámites esenciales, desde la inscripción escolar y la contratación laboral hasta el acceso a servicios de salud. Más allá de la CURP, el Renapo mantiene el Registro Nacional de Ciudadanos, una base de datos exhaustiva de la identidad de los habitantes. Asimismo, se encarga de la validación de identidad, emitiendo certificados y realizando la validación biométrica de la CURP, un avance tecnológico que busca fortalecer la seguridad y confiabilidad de la identificación. Finalmente, el organismo asume la crucial responsabilidad de la seguridad de los datos, asegurando la protección de la información personal de los ciudadanos conforme a las normativas de la Ley General de Protección de Datos Personales, salvaguardando la privacidad en un mundo cada vez más digitalizado. El nombramiento de Wheatley Fernández llega en un momento clave para el Renapo, con la mira puesta en la implementación exitosa de la CURP Biométrica





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