Jornada 4 Champions League 2026-2027: Real Madrid, Liverpool y Arsenal avanzan

Análisis de la cuarta jornada de la Champions League 2026-2027. Real Madrid, Liverpool y Arsenal enfrentan desafíos clave en la fase de liga con transmisión en vivo.

La cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026 -2027 se cerrará este miércoles con nueve encuentros decisivos que definirán el rumbo de los favoritos. El Real Madrid de José Mourinho viaja a Grecia para disputar su partido como local contra el AEK Atenas en la Allwyn Arena, mientras que el Liverpool, Manchester City y Arsenal buscan extender su racha de victorias o invictos en sus respectivos cruces.

Real Madrid busca invicto contra AEK Atenas

El equipo merengue llega a esta cita con un perfecto récord de nueve puntos obtenidos de nueve posibles, tras victorias contundentes frente al Inter de Milán, el AS Roma y el propio RB Leipzig. La dirección técnica, liderada por José Mourinho, apuesta por la titularidad de estrellas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham para mantener la racha imparable en la competición continental.

Also read Reforma fiscal 2027 limitará aplicación de pérdidas fiscales en México

El duelo está programado para las 11:45 de la mañana en Atenas y será transmitido por FOX One. El AEK Atenas llega con solo tres puntos tras perder ante el Shakhtar Donetsk y el Manchester City, aunque podrá contar con el ataque de Luka Jović, quien tuvo paso previo por el club blanco. Para los españoles, se trata de un reto histórico, ya que solo han ganado una de sus ocho visitas europeas a clubes griegos. Además, Jude Bellingham está cerca de alcanzar los 60 partidos en la Champions League, lo que significaría un récord de precocidad en la historia del torneo.

Liverpool y Manchester City enfrentan desafíos en tierra extranjera

El Liverpool viaja a Turquía para enfrentar al Fenerbahçe en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul, en un partido que también comienza a las 11:45 de la mañana y que será televisado por HBO Max y TNT. Los Reds acumulan nueve puntos después de derrotar al Atlético de Madrid, el LASK y el Villarreal, pero buscan su cuarta victoria consecutiva. El equipo turco arrastra una mala racha con solo dos puntos y diez partidos sin ganar en la fase de liga.

La estadística favorece a los anfitriones en el aspecto mental, ya que el Liverpool solo ha ganado una de sus ocho visitas a Turquía y ha perdido sus tres encuentros más recientes en suelo turco. Por su parte, el Manchester City viaja a Alemania para jugar contra el RB Leipzig en la Red Bull Arena a las 14:00 horas, con transmisión por FOX One. El equipo inglés suma seis puntos tras victorias contra el Porto y el AEK, pero sufrió una derrota ante el Paris Saint-Germain.

El noruego Erling Haaland es la figura central de este duelo, habiendo anotado 12 goles en ocho encuentros previos contra el Leipzig con las camisetas del Borussia Dortmund y el Manchester City. El entrenador del Leipzig, Martín Demichelis, intenta detener una racha de cinco derrotas consecutivas frente a clubes ingleses en competencias europeas. Además, el Liverpool enfrentará su primer duelo UEFA como equipo titular completo con N'Golo Kanté y los delanteros Alexander Isak y Florian Wirtz, mientras el Fenerbahçe contará con Kerem Aktürkoğlu y Ederson en su intento por salir de la zona baja de la clasificación.

Arsenal visita al Slavia Praga con ventaja estadística

El Arsenal se desplaza a la Fortuna Arena de Praga para enfrentarse al Slavia Praga a las 14:00 de la tarde, con transmisión en México por HBO Max. Los Gunners suman siete puntos en la fase de liga tras vencer al Napoli y al Lille, y tras un empate 2-2 ante el Bayern Múnich. La confianza del equipo de Mikel Arteta se ve reforzada por su reciente victoria en la Premier League contra el Liverpool, rival al que también se enfrentará próximamente.

Las cifras estadísticas son abrumadoramente favorables para el conjunto inglés. Arsenal lleva 18 compromisos en la Champions League sin conocer la derrota, mientras que el Slavia Praga acumula 18 partidos europeos sin ganar. Además, los checos nunca han logrado marcar un gol en casa contra Arsenal en los tres enfrentamientos directos que han disputado. A pesar de la ventaja, el equipo inglés deberá sortear las bajas por lesión de Bukayo Saka y William Saliba, jugadores clave para la estructura táctica del técnico.

Actualización de mexicanos y detalles del resto de la jornada

El resto de la cartelera del miércoles incluye el PSV Eindhoven contra el Club Brujas, el Lens frente al Como y el Viking contra el Sabah, todos programados para las 14:00 de la tarde. La relevancia de cada punto es crítica para la clasificación: solo los ocho primeros puestos acceden directamente a los Octavos de Final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar deberán disputar una eliminatoria de playoffs.

En cuanto a la actividad de los jugadores mexicanos, Obed Vargas fue convocado por el Atlético de Madrid para recibir al Bayern Múnich en el Estadio Metropolitano, aunque no jugó la derrota 0-2. Álvaro Fidalgo será baja para el Borussia Dortmund contra el Real Betis en el Signal Iduna Park a las 14:00, debido a un proceso vírico. Finalmente, Santiago Giménez busca minutos con el Porto ante el Napoli en el Estádio do Dragão, en un encuentro que también se transmite por FOX One y FOX, para un equipo portuense sin puntos tras tres derrotas consecutivas.