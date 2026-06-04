Jornada de limpieza en playa Santa Ana por el Día Mundial del Medio Ambiente

Alrededor de 100 alumnos, padres y docentes participaron en una jornada de limpieza en la playa Santa Ana de Boca del Río para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Se realizaron pláticas de concienciación y se invitó a la población a una nueva jornada el viernes.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente , que se conmemora cada 5 de junio, se llevó a cabo una destacada jornada de limpieza en la playa Santa Ana de Boca del Río, Veracruz.

Alrededor de 100 alumnos de la escuela primaria Benito Juárez, acompañados de sus padres y docentes, se dieron cita desde muy temprano para recolectar desechos y residuos sólidos que contaminan el ecosistema costero. La actividad fue coordinada por la Secretaría de Marina y el Ayuntamiento de Boca del Río, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental entre los más pequeños y la comunidad en general.

La directora del plantel, Maritza Salazar Zúñiga, destacó la importancia de estas acciones educativas: es muy importante para ellos, les ayuda a hacer conciencia de cuidar el medio ambiente, hay pláticas en donde ellos aprenden de lo que tenemos aquí, lo que tienen ellos cerca que es la fauna marina. La jornada incluyó no solo la recolección de basura, sino también pláticas informativas sobre la protección de la fauna marina y la reducción del uso de plásticos.

Los estudiantes participaron con entusiasmo, comprendiendo que cada pequeño gesto contribuye a preservar la belleza natural de sus playas y el hábitat de especies como tortugas y aves migratorias. Los elementos de la Marina brindaron apoyo logístico y explicaron la importancia de mantener los océanos limpios para la seguridad y salud de todos. La experiencia fue enriquecedora tanto para los niños como para los adultos, quienes compartieron momentos de aprendizaje y trabajo en equipo.

La limpieza de playas no solo embellece el entorno, sino que previene la contaminación del agua y la afectación a la vida marina. Los organizadores invitaron a la población en general a sumarse a una nueva jornada que se realizará este viernes en el mismo lugar. La cita es a las 8:00 de la mañana en el Foro Boca, donde se espera una mayor participación ciudadana.

Esta segunda jornada busca reforzar el mensaje de que la protección del medio ambiente es responsabilidad de todos. Además, se planea extender estas actividades a otras playas de la región para crear un impacto más amplio. La conciencia ambiental es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, y eventos como este demuestran que la colaboración entre escuelas, gobierno y fuerzas armadas puede generar cambios positivos.

La comunidad de Boca del Río se ha mostrado comprometida con la causa, y se espera que las próximas generaciones continúen con estas prácticas. Es esencial que desde la niñez se inculque el respeto por la naturaleza y la importancia de mantener los espacios públicos limpios. La participación activa de los padres de familia también es crucial, ya que ellos son modelos a seguir para sus hijos.

La jornada del viernes no solo incluirá limpieza, sino también talleres educativos sobre reciclaje y conservación de ecosistemas. Los organizadores han solicitado a los asistentes llevar guantes y bolsas reutilizables para minimizar el uso de plásticos durante la actividad. También se contará con la presencia de biólogos marinos que explicarán la importancia de la biodiversidad local. Sin duda, esta iniciativa es un paso adelante en la lucha contra la contaminación y el cambio climático.

La educación ambiental es la herramienta más poderosa para garantizar un futuro sostenible. Cada persona que participa se convierte en un embajador del medio ambiente en su comunidad. Por ello, se hace un llamado a todos los ciudadanos a unirse a esta causa, no solo durante las jornadas programadas, sino en su vida cotidiana, adoptando hábitos responsables como la reducción de residuos, el reciclaje y el cuidado del agua.

La playa Santa Ana es un tesoro natural que merece ser protegido, y con el esfuerzo conjunto de todos, se puede lograr. La directora Maritza Salazar finalizó agradeciendo a los participantes y reiterando que la escuela seguirá promoviendo estas actividades durante todo el año. La próxima jornada será una oportunidad para que más personas se involucren y contribuyan a tener un entorno más limpio y saludable.

La invitación está abierta para todas las edades, y se recomienda llevar protector solar biodegradable y agua en envases reutilizables. La organización ha dispuesto puntos de acopio para separar los residuos recolectados y darles un adecuado tratamiento. Esta experiencia no solo impacta positivamente en el medio ambiente, sino que fortalece el tejido social y la conciencia colectiva.

La limpieza de playas es una actividad que une a la comunidad en torno a un objetivo común: preservar el planeta para las futuras generaciones. Todos podemos ser parte del cambio, y eventos como este demuestran que la acción local tiene un impacto global. Por eso, este viernes, la cita es en el Foro Boca a las 8 de la mañana; no falten





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