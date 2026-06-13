Jornada inaugural del Mundial 2026: Brasil vs Marruecos y Turquía vs Ghana destacan en una fase de grupos llena de expectativas

Resumen de los partidos clave de la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con especial atención al choque entre Brasil y Marruecos, y el duelo entre Turquía y Ghana. Se aborda el contexto de ambos enfrentamientos, las aspiraciones de cada selección y la importancia de sumar puntos desde el inicio. Además, se menciona la cobertura de TV Azteca, los resultados parciales del Grupo A tras los primeros encuentros, y las declaraciones del analista Christian Martinoli sobre el fútbol en Estados Unidos.

La jornada inaugural de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en pleno desarrollo y las selecciones buscan afianzarse desde el primer momento.

Uno de los encuentros más esperados del día es el choque entre Brasil y Marruecos, programado para las 16:00 horas. Brasil, eterna candidata al título, llega con un plantel repleto de estrellas mundiales y la clara intención de sumar tres puntos que le den tranquilidad en el grupo.

Sin embargo, su rival, Marruecos, la semifinalista histórica de la última edición, ya ha demostrado que no se intimida ante las potencias y que puede ser un rival sumamente complicado. Este duelo promete ser electrizante, con la canarinha proponiendo su juego ofensivo y técnico, mientras que los marroquíes apostarán a su solidez defensiva y a los contraataques veloces para sorprender. Simultáneamente, otro partido clave de la jornada enfrenta a Turquía y Ghana, en un horario nocturno que añade incertidumbre.

Los británicos, en referencia a Ghana, confían en su intensidad física y su fútbol vertical para doblegar a un combinado turco que llega impulsado por una generación talentosa y con deseos de brillar como la gran revelación del torneo. Un empate en este compromiso dejaría a ambos equipos en una posición delicada de cara a los siguientes encuentros, ya que en la fase de grupos cada punto es crucial.

TV Azteca, como parte de su cobertura, transmitirá en vivo y gratis estos y todos los partidos de la primera jornada, ofreciendo una amplia cobertura a los aficionados mexicanos. Entre los partidos ya disputados, México logró una victoria ajustada sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur Chequia dejó un empate sin goles, lo que configura un Grupo A muy parejo.

Por otro lado, el analista Christian Martinoli, de Azteca Deportes, generó polémica al afirmar que al estadounidense no le gusta el fútbol, una declaración que ha resonado en los medios y entre los hinchas, justo en el año en que Estados Unidos coorganiza el mundial junto a Canadá y México. Todos estos elementos hacen de la primera fecha del Mundial 2026 un evento cargado de emociones, expectativas y narrativas que capturarán la atención de millones de televidentes alrededor del mundo





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