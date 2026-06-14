Jornada vibrante en el torneo: Suiza vence a Catar, Brasil y Marruecos empatan y más

Resumen de los partidos del día: Suiza gana a Catar con penal de Embolo, Brasil y Marruecos igualan 1-1 con goles de Saibari y Vinícius, Escocia vence a Haití con gol de McGinn, y Australia derrota a Turquía 2-0.

El torneo vivió una jornada llena de emociones con varios partidos que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos. En el Grupo C, Suiza se enfrentó a Catar en un duelo que parecía de David contra Goliat.

A los 17 minutos, un penal sancionado tras una falta en el área permitió a Breel Embolo abrir el marcador para los suizos. Catar no se rindió y su portero Mahmud Abunada se convirtió en el héroe del partido al arriesgar su físico en varias ocasiones para evitar goles cantados. A pesar del dominio suizo, el equipo catarí aguantó con honor hasta el pitido final, manteniendo la diferencia mínima.

El resultado final fue 1-0 a favor de Suiza, dejando a ambos equipos con esperanzas de avanzar en el torneo. En el mismo grupo, Brasil y Marruecos protagonizaron un vibrante empate que mantuvo la tensión hasta el último minuto. Al minuto 21, Ismael Saibari aprovechó una salida en falso del portero Alisson para definir con categoría y poner arriba a Marruecos.

Sin embargo, la respuesta brasileña no se hizo esperar: Vinícius Jr., con su magia característica, eludió a dos defensas y al minuto 32 sacó un disparo al ángulo que se coló en la portería marroquí, un golazo digno del 'Scratch du Oro'. El marcador no se movió más, y el partido terminó 1-1, dejando a ambos equipos con un punto cada uno.

La intensidad del encuentro fue tal que los jugadores de ambos bandos terminaron exhaustos, pero satisfechos con el espectáculo ofrecido. En otro partido, Escocia rompió una larga ausencia en el torneo con una victoria frente a Haití. La coincidencia de los años de ausencia de los escoceses se vio reflejada en el tiempo que le tomó a John McGinn definir el gol.

Un balón suelto en el área fue rematado por McGinn, quien con un potente disparo que se desvió ligeramente en un defensor, logró vencer al portero Johny Placide. El tanto llegó en el minuto 35 y fue suficiente para darle los tres puntos a Escocia. Haití intentó reaccionar, pero careció de precisión en los últimos metros. El partido finalizó 1-0, dando a Escocia un respiro después de años de espera para regresar a la competición.

Finalmente, Australia demostró su superioridad ante Turquía en un encuentro donde los 'Socceroos' impusieron sus condiciones desde el inicio. Al minuto 27, Nestory Irankunda generó el gol con una gran escapada por la banda derecha, dejando atrás a dos defensas y definiendo con tranquilidad ante la salida del portero. Más tarde, Connor Metcalfe decretó la victoria con un cabezazo en el minuto 65, tras un centro preciso desde el costado.

Ni siquiera Arda Güler, la joven promesa turca, pudo modificar el marcador a pesar de sus intentos. Australia se llevó una victoria contundente 2-0, consolidándose como uno de los equipos a seguir en el torneo. La jornada dejó varias lecciones: Suiza mostró solidez defensiva, Brasil y Marruecos ofrecieron un espectáculo de calidad técnica, Escocia volvió con fuerza y Australia confirmó su potencial. Los grupos se empiezan a definir, y la emoción sigue en aumento para los próximos encuentros





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