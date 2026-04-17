Jornadas de Justicia Cercana Llevan Servicios a Comunidades de Escobedo

El Poder Judicial de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia, en colaboración con otras instituciones, organizaron la tercera edición de las 'Jornadas de Justicia Cercana' en la colonia Guanajuato, Escobedo, para acercar la justicia a los ciudadanos y promover la cultura de legalidad.

Con el firme propósito de tender un puente sólido y accesible entre las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia y la ciudadanía, el Poder Judicial de Nuevo León , en mancuerna con la Fiscalía General de Justicia del Estado, ha celebrado con éxito la tercera edición de las significativas 'Jornadas de Justicia Cercana '.

Este evento, diseñado para descentralizar y democratizar el acceso a los servicios legales y judiciales, tuvo lugar en esta ocasión en el corazón de la colonia Guanajuato, ubicada en el municipio de Escobedo, extendiendo sus beneficios y alcance a los habitantes de los sectores aledaños, quienes también tuvieron la oportunidad de participar y recibir asistencia. Las 'Jornadas de Justicia Cercana' se erigen como una iniciativa fundamental para desmitificar y simplificar los complejos procesos judiciales y administrativos. A través de la instalación de diversos módulos de atención especializados, los asistentes tuvieron la posibilidad de recibir orientación detallada y personalizada sobre los trámites judiciales más comunes, obtener asesoría legal gratuita y directa de profesionales del derecho, y acceder a una amplia gama de servicios relacionados directamente con la procuración e impartición de justicia. Esta modalidad de atención busca eliminar barreras geográficas y económicas, permitiendo que todos los ciudadanos, sin importar su ubicación o condición, puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones legales de manera informada y asistida. El diseño de los módulos priorizó la claridad y la comprensión, utilizando un lenguaje accesible y evitando la jerga legal innecesaria, facilitando así la interacción y la resolución de dudas. El evento inaugural de esta edición contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito judicial y gubernamental, quienes subrayaron la trascendencia de estas jornadas para fortalecer el tejido social y la confianza en las instituciones. La magistrada presidenta del Poder Judicial de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, y el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, presidieron el arranque, enfatizando la importancia capital de construir y mantener puentes sólidos de comunicación y colaboración entre las instituciones y la comunidad a la que sirven. En este acto de compromiso cívico, también estuvieron presentes el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, quien mostró un firme apoyo a estas iniciativas que benefician directamente a sus representados, así como las distinguidas magistradas Maribel Flores Garza y Patricia Gutiérrez Ramírez, quienes compartieron su visión y experiencia para enriquecer el alcance del evento. La sinergia entre los distintos niveles de gobierno y poderes judiciales es esencial para la implementación efectiva de programas que buscan mejorar la calidad de vida y el acceso a la justicia para todos. Un aspecto particularmente destacable de esta tercera edición fue la ampliación y diversificación de la oferta de servicios gracias a la suma de esfuerzos de importantes organismos públicos y entidades académicas, lo que representó un esfuerzo interinstitucional sin precedentes. En esta ocasión, se unieron a la iniciativa la prestigiosa Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). La inclusión de estas instituciones permitió extender la cobertura de atención a una variedad de necesidades ciudadanas que van más allá de lo estrictamente judicial, abarcando aspectos fiscales, de defensa del contribuyente y de apoyo académico y de orientación profesional. Cada una de estas entidades desplegó sus propios módulos de atención, ofreciendo información, asesoría y servicios específicos, lo que convirtió a las jornadas en un verdadero ecosistema de apoyo integral para los asistentes. La UANL, por ejemplo, pudo haber ofrecido orientación vocacional o información sobre programas educativos, mientras que el SAT y PRODECON brindaron asistencia en materia fiscal y de derechos del contribuyente, respectivamente. Esta colaboración multisectorial no solo enriqueció la experiencia de los ciudadanos, sino que también demostró la capacidad de coordinación y trabajo conjunto para alcanzar objetivos comunes en beneficio de la sociedad. En última instancia, las autoridades encargadas de la organización recalcaron que el objetivo primordial que impulsa la realización de estas jornadas es proporcionar una atención que sea genuinamente cercana, altamente eficiente y, sobre todo, fácil de comprender para todos los ciudadanos. Al facilitar un acceso más directo y sencillo a la justicia y a otros servicios públicos esenciales, se busca no solo resolver problemáticas individuales, sino también fomentar una sólida cultura de legalidad en todo el territorio de Nuevo León. Una ciudadanía informada y con acceso expedito a los recursos legales es una ciudadanía empoderada y un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y democrática. La continuidad y el éxito de estas jornadas reflejan un compromiso sostenido por parte de las instituciones involucradas, adaptándose a las necesidades cambiantes de la población y buscando siempre la mejora continua en la prestación de servicios públicos. La proximidad física y la claridad en la comunicación son herramientas poderosas para generar confianza y promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, fortaleciendo así el estado de derecho y la gobernanza





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