José Antonio Murillo Garza, nuevo director general del Nacional Monte de Piedad

El nuevo director general del Nacional Monte de Piedad, José Antonio Murillo Garza, asumió el compromiso de trabajar con todos los colaboradores para fortalecer el impacto social de la institución.

José Antonio Murillo Garza fue nombrado como nuevo director general del Nacional Monte de Piedad. Afirmó que asumirá el compromiso de trabajar con todos los colaboradores para fortalecer el impacto social de la institución.

Este nombramiento se produce en un momento de conflicto laboral que se ha extendido ante la falta de acuerdos satisfactorios para las partes involucradas. Murillo Garza se desarrolló en diversos sectores, incluyendo académico, financiero y público, y ha obtenido el título de licenciado en economía. Ha trabajado en instituciones como el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Grupo Financiero Banorte, destacándose por liderar procesos de crecimiento e innovación financiera.

Según el Patronato del Nacional Monte de Piedad, Murillo Garza fue seleccionado por su habilidad para contribuir positivamente al fortalecimiento de la organización y su conocimiento sobre la situación actual de la institución en México. Al asumir el cargo, Murillo Garza comprometió a trabajar en conjunto con todos los colaboradores para consolidar las capacidades institucionales y construir bases sólidas tanto para la situación presente como el futuro.

Esta propuesta podría dar fin a la huelga que ha durado ocho meses desde su estallido en octubre del año pasado. Arturo Zayún, líder sindical, aseguró que la intención por parte de la STPS de formular una propuesta de solución representa un paso importante hacia la resolución del conflicto





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