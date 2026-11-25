Juan Domingo Beckmann, CEO de José Cuervo, explica cómo la marca mantiene su esencia mientras aprovecha el comercio bilateral de 935 mil millones de dólares con Estados Unidos para consolidar su posición internacional.

La expansión de marcas mexicanas en el mercado estadounidense trasciende la simple búsqueda de nuevos clientes para convertirse en un ejercicio complejo de adaptación cultural y preservación de la identidad corporativa. Para empresas consolidadas como José Cuervo, establecerse en el vecino país del norte implica comprender profundamente los hábitos de consumo locales sin sacrificar los pilares que definen su legado histórico.

Historia y adaptación del mercado estadounidense

Juan Domingo Beckmann, CEO de José Cuervo, destaca que el tequila no es únicamente una categoría de consumo, sino una tradición arraigada en el territorio y la historia de México. La marca ofrece una narrativa que se remonta al año 1758, atravesando generaciones y transformaciones significativas dentro y fuera de sus fronteras nacionales.

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Beckmann señala que uno de los desafíos más grandes consiste en entender que la expansión no termina con la llegada del producto a otro país. Se requiere construir reconocimiento de marca, desarrollar canales de distribución efectivos y lograr que los consumidores internacionales comprendan el origen y las características únicas del producto.

Impacto económico del comercio bilateral

La relación comercial entre México y Estados Unidos ofrece un contexto excepcionalmente favorable para esta estrategia de crecimiento internacional. Según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el comercio total de bienes y servicios entre ambos países alcanzó aproximadamente 935 mil millones de dólares en 2024.

Esta cifra refleja la profundidad de una relación económica que conecta proveedores, distribuidores y consumidores a ambos lados de la frontera. Las exportaciones mexicanas generan una actividad económica que va más allá de las ventas directas, impulsando el desarrollo de capacidades productivas y la inversión en logística.

Estrategia de Juan Domingo Beckmann

Juan Domingo Beckmann enfatiza que las compañías necesitan fortalecer sus cadenas de suministro y sostener empleos en sus lugares de origen para responder a la mayor demanda. La distribución, la comunicación y las estrategias comerciales pueden evolucionar para responder a un mercado distinto, manteniendo siempre la coherencia con el origen de la compañía.

La experiencia de José Cuervo demuestra que llevar un producto mexicano al mundo es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. El reto no consiste únicamente en cruzar una frontera comercial, sino en conceptualizar la tradición como un activo valioso capaz de mantenerse vigente para las generaciones futuras.