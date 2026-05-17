José Luis 'Chapo' Inzunza desmintió acusaciones de vínculos con el narcotráfico y las autoridades estadounidenses

El legislador morenista José Luis 'Chapo' Inzunza rechazó las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con la facción delictiva 'Los Chapitos', del Cártel de Sinaloa y con presuntos contactos con autoridades extranjeras. Preguntado sobre los cargos, rechazó haber entregado a las autoridades estadounidenses y denunció versiones falsas y sin sustento hechas en relación con los mismos.

El legislador José Luis 'Chapo' Inzunza estaría rechazando acusaciones hechas por autoridades estadounidenses sobre supuestos vínculos con la facción delictiva 'Los Chapitos', del Cártel de Sinaloa .

Afirmó que las imputaciones son falsas y carecen de sustento. Denigró versiones sobre presuntos contactos con autoridades extranjeras y rechazó haber entregado a las autoridades estadounidenses. Al menos, cinco cargos le imputan delitos de conspiración en cuanto a la importación de narcóticos, posesión de municiones y artefactos destructivos, y conspiración para poseer municiones y artefactos destructivos





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