El ensayo País de cuatro pisos de José Luis González Coiscou redefine la identidad cultural puertorriqueña a través de una estructura histórica y literaria única.

José Luis González Coiscou, escritor nacido en Santo Domingo en 1926, consolidó su trayectoria como figura central de las letras puertorriqueñas tras naturalizarse desde temprana edad. Su biografía entrelaza estudios en Nueva York, una larga residencia en Praga y su militancia comunista durante el macartismo, lo que derivó en un exilio intelectual en México durante la Guerra Fría.

Obra literaria y publicaciones clave

Las editoriales Era y Joaquín Mortiz publicaron sus novelas Balada de otro tiempo en 1978 y La llegada en 1980, mientras que Alfaguara compiló sus cuentos en 1997. En 1979, ediciones Huracán en San Juan lanzó su ensayo País de cuatro pisos bajo la dirección del crítico Arcadio Díaz Quiñones, profesor de la Universidad de Princeton.

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La base afroantillana de la identidad

González argumentaba que el primer piso de la cultura puertorriqueña era el afroantillano, sirviendo como cimiento frente a relatos hispanistas. El componente blanco o criollo se superpuso políticamente durante el apogeo azucarero del siglo XIX, pero no aniquiló la resistencia social negra.

Voces del segundo y tercer piso colonial

Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances y Manuel Zeno Gandía representaron la lucha antiesclavista en el segundo nivel. La intervención estadounidense de 1898 creó un tercer piso hasta convertir a la isla en estado libre asociado, donde Luis Palés Matos y Julia de Burgos desarrollaron una literatura sofisticada.

Utopía independiente y plurilingüismo

El cuarto piso vislumbraba una literatura nacional post-independencia que no exigiera el uso exclusivo del español. González criticó la postura de Nicolás Guillén defendiendo el castellano, para afirmar que inglés y francés son idiomas al servicio de la descolonización definitiva y el enriquecimiento caribeño.

Legado de autoras contemporáneas

Esmeralda Santiago, Rosario Ferré, Gianina Braschi y Jaquira Díaz habitan actualmente ese cuarto piso propuesto por González. Sus obras validan la premisa de que la comunidad caribeña es irreversiblemente plurilingüe, fortaleciendo la identidad más allá de las imposiciones coloniales históricas.