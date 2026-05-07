José Molina asume la dirección de Saraperos de Saltillo para rescatar la temporada

Saraperos de Saltillo nombra a José Molina como nuevo manager tras la salida de Mendy López, buscando revertir la crisis defensiva y de pitcheo en la LMB.

La organización de los Saraperos de Saltillo ha tomado una decisión drástica y acelerada en un intento por frenar la caída libre de sus resultados deportivos en el presente ciclo.

Apenas unas horas después de que se hiciera pública la salida de Mendy López, el club confirmó que José Molina será el encargado de timonear la nave verde durante lo que resta de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Esta determinación llegó en el momento más crítico para la franquicia, justo después de una dolorosa derrota por marcador de 10 carreras a 5 frente a los Acereros de Monclova en el Estadio Francisco I. Madero, un resultado que dejó en evidencia las profundas carencias que atraviesa el equipo en diversas áreas fundamentales del juego.

La directiva, consciente de que el proyecto inicial no estaba dando los frutos esperados, optó por un cambio de rumbo inmediato para evitar que la campaña se convierta en un fracaso total, buscando un liderazgo que pueda instaurar disciplina y estrategia en el diamante. El perfil de José Molina no es desconocido para los aficionados al béisbol, ya que cuenta con un currículum envidiable que combina la élite del deporte estadounidense con el conocimiento profundo del circuito mexicano.

Originario de Bayamón, Puerto Rico, Molina se consolidó como uno de los receptores más respetados en las Grandes Ligas, donde militó durante quince temporadas completas. Su paso por equipos de renombre como los Angels de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York y los Rays de Tampa Bay le permitió desarrollar una capacidad analítica superior, especialmente en el manejo del pitcheo y la estrategia defensiva, aspectos donde Saraperos ha fallado estrepitosamente en los últimos encuentros.

Tras colgar los spikes, Molina no se alejó del diamante, sino que se integró al cuerpo técnico de los Angels, donde se especializó en la formación de receptores en las ligas menores y brindó asesoría técnica al equipo mayor, puliendo su capacidad de liderazgo y gestión de plantillas profesionales. En el contexto de la Liga Mexicana de Beisbol, Molina ya ha demostrado que posee la fórmula para alcanzar la victoria.

En el año 2023, estuvo al frente de los Algodoneros de Unión Laguna, logrando un éxito notable al conquistar el campeonato de la Zona Norte, lo que valida su capacidad para manejar la presión y los ritmos intensos del béisbol en México. Además, su paso reciente por el cuerpo técnico de Caliente de Durango en 2025 le otorgó una visión actualizada de las plantillas actuales de la liga y de los retos tácticos que presenta la competición.

Esta experiencia es precisamente lo que busca la directiva de Saltillo, ya que el equipo ha mostrado una incapacidad alarmante para sostener ventajas competitivas durante los juegos. Los errores defensivos se han vuelto una constante y el cuerpo de lanzadores ha permitido rallies ofensivos tempranos que han sentenciado muchos juegos antes siquiera de llegar a la quinta entrada, generando frustración en la afición. El desafío que enfrenta el nuevo manager es mayúsculo.

Se hace cargo de una escuadra que, si bien posee un arsenal ofensivo capaz de generar carreras en cualquier momento, carece por completo de una estructura colectiva sólida. La falta de estabilidad en el montículo y los fallos constantes en el campo han minado la confianza de los jugadores, creando un ambiente de fragilidad psicológica que solo un líder experimentado puede corregir.

La apuesta de los Saraperos es clara: traer a un especialista en la defensa y el manejo de lanzadores para cerrar las brechas que Acereros de Monclova y otros rivales han sabido explotar. El objetivo inmediato es estabilizar el barco y comenzar a sumar victorias en la Zona Norte, transformando la potencia ofensiva en resultados tangibles en la tabla de posiciones.

La llegada de Molina representa la última carta de la organización para rescatar un año que prometía competitividad pero que se ha tornado en una lucha constante contra sus propias debilidades técnicas





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