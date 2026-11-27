La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, inauguró el encuentro en Tampico junto al gobernador Américo Villarreal Anaya. El evento reúne a más de 1500 participantes.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, inauguró el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. El mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya, acompañó a la funcionaria federal durante la ceremonia oficial.

Este evento destaca por reunir a representantes de las 177 localidades declaradas como Pueblos Mágicos en las 32 entidades del país. La actividad concentra a más de 1500 participantes y exhibe más de 400 experiencias comunitarias que aspiran a consolidarse en el mercado turístico nacional.

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La Joya Escondida de Tamaulipas se Revela

Joselina Rodríguez Zamora reconoció explícitamente el esfuerzo del Gobierno del Estado de Tamaulipas por desarrollar nuevos productos turísticos. La secretaria Federal calificó al estado como una joya escondida, destacando que el reto consiste en crear producto turístico en una entidad que no se considera tradicionalmente turística.

La funcionaria federal señaló que la región ha experimentado un incremento de visitantes de manera muy importante, superior al 5 por ciento. Además, se ha observado una mayor conectividad y la captación de nuevos segmentos de mercado, lo cual representa un avance significativo en la estrategia de desarrollo regional.

Enfoque Sustentable y Cero Desperdicio

Esta edición del encuentro introduce criterios de sostenibilidad como parte fundamental de su organización. Se trata del primer evento de este tipo que incorpora dichas prácticas, utilizando materiales de cartón reciclable para los espacios de las entidades participantes.

Tras la finalización de la actividad, estos materiales no se desecharán. La estrategia permite reutilizar los elementos estructurales como puntos de información turística, alineando la promoción del destino con prácticas ambientalmente responsables y de economía circular.

Apoyo Institucional y Récords Históricos

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el respaldo excepcional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de turismo. El mandatario estatal atribuyó el despegue de la industria a la visión humanista impuesta durante la gestión federal, la cual ha tocado todos los ámbitos del desarrollo.

Villarreal Anaya afirmó que el flujo de turistas que ha llegado a Tamaulipas en los últimos cuatro años rompe sus propios récords año tras año. La administración estatal ha aprovechado la diversidad local para impulsar segmentos específicos como el turismo cultural, gastronómico, deportivo, cinegético, de reuniones y médico.

Impacto Económico en el Distrito de Exposiciones

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, recibió a los asistentes con un mensaje sobre la historia y hospitalidad de la región. Señaló que este encuentro es una oportunidad para compartir la cultura y ser huéspedes de los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, representantes oficiales del estado.

El evento se desarrolla en un distrito de exposiciones con más de 9 mil metros cuadrados distribuidos en ocho áreas conectadas alrededor de la Laguna del Carpintero. Los espacios incluyen el Teatro Metropolitano, el Jardín de las Artes, Expo Tampico y la Velaria, entre otros.

Agenda Comercial y Proyección de Visitantes

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios comprende cuatro días de actividades intensivas. La agenda incluye conferencias magistrales, citas de negocios y cinco pabellones temáticos dedicados a la gastronomía, la cultura, la artesanía y la producción local de Tamaulipas y Tampico.

Se esperan de 15 mil visitantes diarios durante la celebración. La actividad busca no solo conectar comunidades, sino también comercializar experiencias de manera directa y facilitar la capacitación en el sector. La secretaria Rodríguez Zamora entregó un reconocimiento al gobernador por estos avances en la integración turística nacional.