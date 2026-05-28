Joven cae en socavón de drenaje en Celaya; Jumapa asegura que obra estaba señalizada

Un motociclista cayó en un socavón de tres metros durante trabajos de reparación del drenaje en la colonia San Juanico. El director de Jumapa afirma que la obra estaba correctamente señalizada, pero vecinos y el afectado lo niegan. La moto fue rescatada al día siguiente.

Un joven motociclista cayó en un socavón de tres metros de profundidad en la colonia San Juanico, en Celaya , mientras circulaba sobre la calle Ignacio Allende.

El agujero se abrió debido a trabajos de reparación del drenaje que realiza la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa). El accidente ocurrió la noche del martes cuando el joven, cuya identidad no fue revelada, transitaba por la zona y no logró esquivar el hoyo, que según testigos estaba mal señalizado.

Vecinos auxiliaron al joven para salir del socavón, pero su motocicleta quedó atrapada entre aguas negras durante toda la noche, mientras él permaneció en el lugar para vigilar que no se la robaran. El director de Jumapa, Saúl Trejo Fuentes, afirmó que la obra estaba correctamente señalizada con malla naranja y que el accidente ocurrió poco después de que se abrió el hoyo.

'Podemos asegurar que estaba correctamente señalado, porque ayer mismo se abrió y se señalizó, no pasó mucho tiempo de tal manera que la señalización se hubiera dañado o algo. Desafortunadamente ocurrió ese accidente con la persona, se le está atendiendo, le estamos dando seguimiento', declaró Trejo Fuentes.

Sin embargo, vecinos y el propio afectado aseguran que la malla de seguridad estaba tirada en el piso y que incluso algunos señalamientos fueron robados. El funcionario negó esta versión y dijo que será Tránsito Municipal quien determine si hubo negligencia por parte del motociclista. Trejo Fuentes informó que la reparación del drenaje abarcará aproximadamente 100 metros lineales, debido a que el colector está colapsado y presenta hundimientos en varios tramos.

'Ya no existe tubo en un buen tramo de los 100 metros, por eso vamos a intervenirlo', explicó. Además, señaló que Jumapa cuenta con un seguro de responsabilidad civil para responder por cualquier incidente en sus obras, pero condicionó su uso a lo que determinen las autoridades de Tránsito y la aseguradora.

'Habrá que ver qué dice la aseguradora, habrá que ver qué dice Tránsito de su dictamen, y habrá que esperarnos a que ellos nos den la dictaminación de este lamentable accidente', afirmó. Respecto a la motocicleta, el director dijo que correspondía a otra dependencia atender el rescate, pero finalmente la mañana del miércoles, personal de Jumapa y Protección Civil extrajeron el vehículo con maquinaria pesada.

El joven no sufrió lesiones de consideración, según Trejo Fuentes, aunque se desconoce su estado de salud actual. El incidente ha generado polémica entre los vecinos de la colonia San Juanico, quienes denuncian que las obras de Jumapa carecen de la señalización adecuada y que en ocasiones los mismos trabajadores retiran las vallas para facilitar su labor.

'Si hubiera estado bien señalado, el muchacho no se habría caído. La malla estaba en el suelo y los conos no se veían', declaró una residente que pidió anonimato. Por su parte, el director de Jumapa insistió en que la obra estaba señalizada y que el seguro cubrirá los daños si se determina responsabilidad de la dependencia. Mientras tanto, la motocicleta ya fue devuelta al joven, quien agradeció el apoyo de los vecinos.

Este accidente pone de manifiesto la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad en las obras públicas de Celaya para evitar futuros incidentes





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