El jugador, bajo la dirección de Javier Aguirre, enfrenta problemas administrativos en el PAOK y aspira a mantener su desarrollo en ligas europeas para asegurar una convocatoria nacional. Simultáneamente, Jorge Sánchez y Alejandro Zendejas se encuentran en el ojo del huracán de clubes y la selección, con decisiones cruciales tras la Copa Mundial.

Javier Aguirre , al frente del proyecto técnico, ha subrayado la necesidad de que el joven canterano de Santos Laguna mantenga su desarrollo en el escenario europeo bajo cualquier circunstancia.

El futbolista, que debutó en la Superliga griega con el PAOK, enfrenta ahora un nuevo obstáculo administrativo que podría comprometer su continuidad en el club helénico. A pesar de ello, el jugador ha manifestado su firme intención de permanecer en Europa, considerándolo esencial para consolidar su posición como candidato a integrar la lista de convocados de la Selección Mexicana.

La permanencia en ligas competitivas del viejo continenete representa, según los analistas, una de las piezas clave para que su rendimiento sea valorado por el director técnico de la Tri, especialmente de cara a los próximos compromisos internacionales. En el contexto del fútbol mexicano, la Liga BBVA MX sigue de cerca la evolución de Jorge Sánchez, quien también ha generado gran expectación entre los clubes de la máxima categoría nacional.

Dos escuadras de la liga han declarado su interés en el lateral izquierdo, aunque aún no se han revelado los nombres oficiales de los equipos que podrían presentar ofertas. La situación se vuelve más compleja dado que, tras la reciente Copa Mundial de la FIFA™, muchos equipos buscarán reforzar sus plantillas con talento joven y ya probado en torneos de alto nivel.

Este escenario abre la posibilidad de que Sánchez reciba propuestas tanto de la Liga MX como de clubes europeos, lo que añadiría una dimensión estratégica a sus decisiones de futuro. Por otro lado, Alejandro Zendejas ha expresado su deseo de formar parte del plantel nacional y ha señalado que su continuidad depende de cumplir con la condición establecida por el cuerpo técnico: demostrar su valía en el último amistoso contra la Selección de Serbia.

El desempeño en ese encuentro será determinante para asegurar una segunda convocatoria al Mundial, ya que el entrenador busca reforzar la delantera con jugadores que aporten dinamismo y efectividad frente al arco rival. En resumen, la intersección de intereses entre clubes europeos, la Liga MX y la Selección Mexicana está configurando una fase decisiva para la carrera de estos tres futbolistas, cuyo futuro inmediato dependerá tanto de factores administrativos como de su rendimiento en los compromisos internacionales que se avecinan





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Liga MX Europa Selección Mexicana Javier Aguirre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ofrecerá Colegio de Contadores de La Laguna capacitación sobre prevención de lavado de dineroEl taller se realizará este sábado en Torreón y abordará obligaciones legales, cumplimiento normativo y mecanismos para detectar operaciones de riesgo

Read more »

Joven acusado de asesinar a hombre sin hogar muere en enfrentamiento con policía en LouisvilleUn joven de 21 años, Michael Hristov, acusado de asesinar y mutilar a un hombre sin hogar en Louisville, murió en un enfrentamiento armado con la policía. La investigación reveló símbolos satánicos y una obsesión con asesinos seriales. Había publicado advertencias en Reddit.

Read more »

UAdeC abrirá curso de verano para acercar la ciencia a niñas y niños en La LagunaPrograma gratuito incluirá talleres, experimentos y recorridos educativos en museos y espacios interactivos

Read more »

Paris Saint‑Germain busca repetir su dominio y el Inter sueña con romper su sequía en EuropaEl PSG llega como favorito tras una campaña 5‑0 contra el Inter, con un 64 % de victorias y 44 goles, mientras su rival húngaro intenta acabar con cuatro finales perdidas consecutivas y permanecer invicto en el torneo. Ambos equipos presentan récords defensivos y ofensivos que hacen del próximo choque un duelo decisivo para la historia del fútbol europeo.

Read more »