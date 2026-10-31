Joven colombiano de 17 años busca revertir su orden de deportación en Estados Unidos

Samuel Vargas, adolescente colombiano de 17 años, enfrenta una orden de deportación en Estados Unidos y busca revertirla sin representación legal. Dejó el colegio y el fútbol para defender su caso.

Samuel Vargas, un adolescente colombiano de 17 años que llegó a Estados Unidos a los 14, enfrenta una orden de deportación a su país natal y busca revertirla con las herramientas que tiene a su alcance, sin representación legal disponible. El joven relató en entrevista cómo vive esta situación y los desafíos que ha enfrentado desde que recibió la orden migratoria. Su caso refleja la situación de muchos hispanos que intentan regularizar su estatus en el país.

Una orden de deportación y una corte en Virginia

Según el relato de Samuel, su situación surgió tras un episodio en el que, según dijo, les robaron todo lo que tenían y se presentó una tutela ante una corte de migración en Virginia, a la cual no pudo asistir.

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Posteriormente, según su testimonio, recibieron una notificación de la corte con fecha del 20 de octubre de 2026, en la que debía presentarse para determinar si sería deportado o si le otorgarían la residencia.

El adolescente explicó que solo se encuentra con su padre en Estados Unidos, mientras que su madre y el resto de su familia están en Colombia. Su padre y los demás familiares ya son ciudadanos estadounidenses.

El costo familiar y personal del proceso migratorio

Samuel aseguró que ha tenido que dejar muchas de sus prioridades, como el colegio y el fútbol, para enfocarse en cómo resolver su situación y poder seguir en Estados Unidos.

El mayor desafío, según contó, es el tema familiar: la incertidumbre de saber si se queda o se va, y el impacto emocional en su hermano, que se entristece ante la posibilidad de que no continúe en el país.

También señaló que muchas personas que no conocen su caso opinan que fue llevado a deportación porque hizo algo, sin conocer la afectación que ese tipo de comentarios puede causar a una persona.

El futuro en Colombia y su mensaje a las autoridades

Ante la posibilidad de tener que salir de Estados Unidos, Samuel dijo que sería una vida bastante complicada, ya que todo su futuro lo tiene planeado en ese país junto a su familia.

Pese a ello, expresó confianza en que las cosas saldrán bien y que existe un plan para él. Pidió a las autoridades migratorias y a quienes puedan tomar una decisión a su favor que tengan presente que hay gente hispana que quiere venir a Estados Unidos a hacer las cosas bien.

El adolescente describió su rutina como la de un joven que se esfuerza por su futuro: entrena día a día, va al colegio y mantiene buenas calificaciones. Su mensaje final fue que se reconozca que hay personas que, pese a cualquier circunstancia, buscan un mejor futuro para sí mismas y para sus familias.

La entrevista concluyó con un reconocimiento a su deseo de quedarse en Estados Unidos, continuar sus estudios y seguir adelante también a través del fútbol, camino en el que es descrito como un gran jugador.